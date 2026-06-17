Abel Pintos confirmó que "Es mi sueño" tendrá segunda temporada y adelantó cambios: "Cosas distintas..."

A pesar de que "Es mi sueño" se encuentra viviendo la segunda etapa de la competencia, se supo que la producción de El Trece ya está organizando cómo será la gran final en el Teatro Ópera y también piensa en la próxima edición del reality de canto. En ese contexto, Abel Pintos se refirió a la nueva temporada y aseguró que habrá modificaciones.

Aunque todavía quedan varias jornadas de grabación por delante, en una entrevista el artista reconoció que Guido Kaczka los responsables del formato ya comenzaron a trabajar en nuevas ideas para mantener el interés del público.

Ante la consulta sobre una posible edición con famosos como participantes, Abel Pintos respondió sin rodeos: "Todavía nos quedan algunas jornadas de grabación, pero ya estamos pensando en una próxima edición, aunque con cambios. No queremos que sea exactamente igual", reveló Abel, en diálogo con "Ya Fue Todo" (Jotax Digital), dejando en claro que la intención es renovar la propuesta para evitar repetir la misma fórmula.

Lejos de buscar referencias en otros programas del género, el jurado de "Es mi sueño" explicó que el objetivo es seguir apostando por la creatividad. "Somos personas creativas que quieren ofrecer cosas distintas. No estamos mirando lo que hacen los demás para ver qué queremos hacer nosotros", sostuvo al ser consultado por las comparaciones que surgieron en redes sociales.

Guido Kaczka junto a los jurados de "Es mi sueño".

Además, Pintos deslizó que las novedades podrían alcanzar también al panel encargado de evaluar a los participantes. "Tenemos algunos nombres alternativos porque los que hasta hoy estamos tenemos muchas giras y shows. Lo más difícil de este programa fue coordinar nuestras agendas", explicó, sembrando dudas sobre la continuidad de algunos de los actuales jurados.