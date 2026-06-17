El insólito blooper de Marley al revelar el romance de Ian Lucas en vivo: "Era secreto..."

Ian Lucas, figura de Telefe y ganador de la estatuilla de "Revelación" en los Martín Fierro de TV tras consagrarse campeón de "MasterChef Celebrity 2025/26", se convirtió en una estrella total. Sin embargo, antes de este Mundial, el chico había encendido las alarmas con un posteo sorpresivo donde dejó en evidencia que no se siente valorado y que abandonaría la televisión, dando luz a su crisis con Telefe. Por suerte para sus fans, sigue firme en el canal. Ahora, en plena cobertura del Mundial 2026 desde Kansas, su dupla con Marley tuvo un momento para el infarto: el conductor lo mandó al frente con un secreto sobre su romance, confirmando los rumores de su

Todo sucedió durante una salida en vivo de "Show del Verano", el ciclo de streaming que Marley conduce junto a Florencia Peña . Mientras la charla giraba en torno a la experiencia mundialista y el gran presente de la selección, el conductor hizo un comentario sobre la ausencia de Ian Lucas en algunos momentos de la cobertura. Sin filtro y con la espontaneidad que lo caracteriza, Marley soltó: "Ian, pobre, se está recuperando. Está con la novia". Las risas del equipo no tardaron en llegar, pero el conductor, apenas terminó la oración, se dio cuenta de la metida de pata: "No sé si había que decirlo. Era secreto".

Pero Marley no se detuvo ahí. En lugar de bajarle el tono al asunto, siguió sumando detalles sobre la misteriosa joven que viajó para estar con el influencer. "La novia se vino de otro lado a Kansas. Me mostró las fotos y es hermosísima. Una bomba. Todo esto no lo dijimos al aire, olvidate", lanzó entre risas, consciente de que el daño ya estaba hecho . La secuencia se volvió viral en cuestión de minutos, y las redes empezaron a buscar pistas sobre la identidad de la chica.

El nombre que empezó a sonar con fuerza fue el de Renata Mónaco, una influencer de lifestyle que comparte contenido de viajes y moda . Según contaron en varios programas de espectáculos, se habrían conocido por amigos en común y la relación ya viene de hace algunos meses. Aunque ninguno de los dos había hecho comentarios públicos, semanas atrás los fotografiaron besándose en la calle . Eso, sumado al blooper de Marley, terminó de confirmar lo que muchos ya sospechaban.

La decisión de Renata de viajar a Kansas para bancar a Ian durante la cobertura era un dato que la pareja había mantenido fuera del radar, y Marley lo expuso con la mejor de las ondas, pero sin mala intención . Este tipo de situaciones no son nuevas para el conductor, que suele tener estos momentos de exposición "involuntaria" por su estilo descontracturado. Lo cierto es que, más allá del momento incómodo, el blooper se convirtió en uno de los temas más comentados del día, dejando claro que el amor también está presente en la cobertura mundialista.