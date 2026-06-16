Crónica Looks: Liliana Caruso y Barbi Corvalán demostraron que la ropa con brillos sigue más vigente que nunca

Las conductoras de Crónica volvieron a captar todas las miradas con propuestas que combinaron elegancia, tendencias y mucha personalidad. Los brillos fueron los grandes protagonistas de sus elecciones de moda, demostrando que los destellos discretos siguen siendo uno de los recursos fashion favoritos para elevar cualquier look, tanto en televisión como fuera de cámara.

Liliana Caruso

Liliana Caruso apostó por una camisa negra de acabado satinado que destacó por sus puños adornados con pequeñas aplicaciones luminosas. La periodista completó el conjunto con una imagen sofisticada y moderna, donde los brillos aportaron un toque refinado sin perder la sobriedad que caracteriza a este clásico infaltable del guardarropa.

En otra de sus elecciones, la conductora lució una remera gris con detalles centelleantes sobre los hombros que aportaron luz al estilismo. Sumó un pantalón negro de corte amplio y un cinturón protagonista con hebilla metalizada, logrando una combinación equilibrada, actual y muy favorecedora.

Barbi Corvalán

Por su parte, Barbi Corvalán se inclinó por una camiseta negra ajustada con delicados puntos brillantes distribuidos en toda la prenda. La pieza se fusionó con un pantalón oxford en tono chocolate, una de las tonalidades estrella de la temporada, para crear una propuesta elegante y versátil.

La comunicadora también mostró un conjunto monocromático en marrón compuesto por chaleco, pantalón acampanado y blusa de mangas largas. Los pequeños destellos repartidos en la tela potenciaron el diseño y aportaron un efecto glamoroso que acompañó a la perfección la silueta fluida del outfit.

Con opciones que van desde aplicaciones discretas hasta tejidos repletos de luminosidad, Liliana Caruso y Barbi Corvalán dejaron en claro que el brillo sigue siendo uno de los grandes protagonistas del universo fashion. Una tendencia que se adapta a distintos estilos y confirma que los detalles marcan la diferencia en cualquier look.