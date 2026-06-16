Maxi López rompió el silencio tras los rumores de separación con Daniela Christiansson y tuvo un gesto que despejó todas las dudas

En las últimas horas, los rumores de una posible separación entre Maxi López y Daniela Christiansson tomaron fuerza luego de que la modelo viajara sola a Europa.

La situación despertó todo tipo de comentarios en redes sociales y abrió interrogantes sobre el presente de la relación, especialmente porque ambos venían mostrando una vida familiar consolidada desde su llegada a la Argentina.

Sin embargo, el exdelantero decidió ponerle fin a las especulaciones con una acción concreta en sus redes sociales.

Cómo comenzaron los rumores de crisis

Las especulaciones surgieron a partir del reciente viaje de Christiansson a Suiza. Al verla sola en Europa, muchos usuarios comenzaron a preguntarse si la pareja atravesaba un momento complicado o incluso una posible separación.

No obstante, la modelo había explicado previamente los motivos de su viaje a través de sus redes sociales. Según contó, debía resolver distintos asuntos personales y administrativos antes de instalarse de manera definitiva en Argentina junto a su familia.

Entre esas tareas pendientes se encontraba el cuidado de su perrita y los trámites necesarios para poder trasladarla al país. Además, aprovechó la ocasión para reencontrarse con familiares y atender compromisos que tenía pendientes en Europa.

La publicación que terminó con las especulaciones

Ante la creciente repercusión de los rumores, Maxi López optó por responder sin declaraciones ni comunicados.

El exfutbolista compartió una imagen junto a supreja en la que ambos aparecen vistiendo una camiseta homenaje a la histórica Selección Argentina campeona del Mundial de México 1986.

La fotografía estuvo acompañada por una bandera argentina, un corazón rojo y una bandera de Suiza. Además, eligió una canción de La T y La M para musicalizar la historia.

Aunque se trató de una publicación sencilla, el mensaje fue suficiente para despejar las dudas y confirmar que la relación sigue adelante.

La foto subida por Maxi López para despejar los rumores de separación

Una familia que apuesta por su vida en Argentina

La pareja también se mostró muy unida durante su reciente estadía en Buenos Aires, donde atraviesa una nueva etapa familiar.

En distintas publicaciones compartidas por Christiansson, ambos aparecieron disfrutando de momentos cotidianos junto a sus hijos, Elle y Lando, reflejando una imagen de estabilidad y compañerismo.

Las fotografías recibieron una gran cantidad de comentarios positivos por parte de los seguidores de la pareja, quienes destacaron el presente que atraviesa Maxi López desde su regreso al país.

El proyecto familiar sigue firme

Más allá de las versiones que circularon durante los últimos días, tanto las explicaciones brindadas por Daniela Christiansson sobre su viaje como la reciente publicación de Maxi López parecen haber dejado en claro cuál es la situación actual de la pareja.

Lejos de una crisis, ambos continúan enfocados en su proyecto familiar y en la construcción de una nueva vida en Argentina. La imagen compartida por el exjugador se convirtió así en la mejor respuesta frente a los rumores que habían comenzado a ganar fuerza.