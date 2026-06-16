La muerte de Gaspi: se filtraron los últimos videos del youtuber con Oliver Tree y Lucas Vignale antes del accidente

Con el paso de las horas, las repercusiones por la muerte de Gaspi no cesan en redes sociales. Además de las sentidas despedidas de sus colegas y amigos, se filtran registros de imágenes y videos que tomaron sus fans en las horas previas a su muerte. En este contexto, se dieron a conocer distintas filmaciones del youtuber argentino, Oliver Tree y Lucas Vignale compartiendo un buen momento en las calles de Río de Janeiro y las playas de Copacabana.

Uno de los registros fue captado por un grupo de turistas el 13 de junio. En él, el influencer aparece acompañado por el músico estadounidense y el director en la playa de Copacabana. En las imágenes se observa un trípode apoyado sobre la arena, por lo que muchos usuarios especularon con que se encontraban grabando contenido para redes sociales. "Qué pena que posiblemente nunca logremos ver ese video de los dos...", comentó un internauta en "X" (ex Twitter).

De igual manera, otra filmación los muestra caminando por distintos sectores de Río de Janeiro mientras conversan de manera distendida. Junto a una foto y un breve clip, el internauta escribió: "La noche anterior a la tragedia".

A su vez, también salió a la luz otro video donde aparece Gaspi conversando de manera relajada con varias personas en una de las zonas más concurridas de Copacabana, mientras sostenía una bebida en la mano. La publicación rápidamente se viralizó y generó cientos de reacciones entre los seguidores del youtuber tras conocerse que fue registrado apenas horas antes del fatal episodio ocurrido el domingo.

Gaspi y Oliver Tree antes de su muerte. (Foto: X/ @arielviano).

Desde entonces, miles de usuarios compartieron mensajes de dolor, recuerdos y homenajes para el influencer, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido en Brasil.