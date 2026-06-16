Neymar Jr. anunció que tendrá un hijo: "Seré padre por quinta vez..."

Neymar Jr. paralizó las redes sociales, pero no por su estado físico ni por su participación en el Mundial 2026, con el primer partido de Brasil jugado sin el astro. Tras el empate contra Marruecos, una noticia toca la fibra más íntima de su vida personal. El delantero brasileño de 34 años utilizó sus cuentas oficiales para anunciar que será padre por quinta vez, junto a su pareja Bruna, con quien espera su tercer hijo en común.

El anuncio llegó en un momento delicado para el jugador, que atraviesa un proceso de recuperación de una lesión que lo marginó del debut de Brasil ante Marruecos y también lo dejará fuera del partido contra Haití. Los exámenes médicos realizados en los últimos días arrojaron resultados positivos, pero todavía no hay fecha para que Neymar se reincorpore a los entrenamientos con el grupo.

El cuerpo técnico, liderado por Carlo Ancelotti, maneja con prudencia los tiempos y planea que el '10' comience a ejercitarse en solitario durante la próxima semana, con la esperanza de tenerlo disponible para las fases eliminatorias del torneo. Sin embargo, la noticia de la paternidad le puso un freno a la ansiedad y le regaló un motivo extra para sonreír en medio de la incertidumbre.

La pareja de Neymar, Bruna, ya es madre de dos hijos del jugador, y este nuevo bebé marcará el tercero en común y el quinto para el ex del Barcelona y PSG.

La familia, que siempre ocupó un lugar central en la vida del atacante, suma así un nuevo integrante en un año cargado de desafíos y expectativas. Los seguidores de la selección brasileña, que sueñan con la sexta estrella en el Mundial, recibieron la noticia con entusiasmo y muchos destacaron que esta alegría personal puede ser un combustible anímico fundamental para Neymar en su lucha por llegar a punto al torneo más importante del planeta.

Más allá de la lesión y los plazos de recuperación, el anuncio de Neymar reafirma su faceta más humana y familiar, aquella que a menudo queda opacada por el ruido mediático y las críticas que suelen acompañar su carrera.

La noticia de la paternidad, en un contexto de alta competencia y presión deportiva, recuerda que detrás del futbolista hay una persona que construye su vida y su felicidad más allá de los resultados en la cancha. Por ahora, la prioridad del jugador sigue siendo recuperarse y estar a disposición del técnico, pero la alegría de la llegada de un nuevo hijo le da una perspectiva distinta a su presente y lo ayuda a sobrellevar con más calma los días de reposo y trabajo físico.