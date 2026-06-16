Nancy Dupláa despidió con mucho dolor a Taty Almeida: "Ahora empieza otra parte de la historia..."

Nancy Dupláa se hizo presente este lunes en la sede de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (Foetra), en el barrio porteño de Balvanera, para dar el último adiós a Taty Almeida, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora que falleció el domingo a los 95 años. La actriz, que llegó junto a su esposo Pablo Echarri, fue una de las tantas figuras del mundo de la cultura y la política que se acercaron a rendir homenaje a quien dedicó casi medio siglo a la búsqueda de justicia por los 30.000 desaparecidos por la última dictadura cívico-militar. La ceremonia, que se realizó a cajón cerrado, tuvo un clima de profundo recogimiento y emoción.

El velatorio se convirtió en una marea humana que desbordó el salón gremial de Hipólito Yrigoyen 3171. Sobre el féretro, descansaban decenas de pañuelos blancos, remeras alusivas y el emblema más personal de Almeida: aquel pañuelo que llevaba bordado el nombre de su hijo Alejandro, secuestrado el 17 de junio de 1975, cuando tenía apenas 20 años y militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). La imagen del cajón rodeado de banderas y telas blancas, con el piso cubierto de pañuelos, se replicó en las redes sociales y los medios de comunicación como el retrato de una despedida que trascendió lo personal para convertirse en un acto político y social de primera magnitud.

Dupláa, que días atrás había asistido al funeral del Indio Solari en una muestra de respeto por figuras que marcaron la cultura popular, eligió esta vez un mensaje breve pero cargado de significado en sus historias de Instagram. "Hasta siempre Taty... ahora empieza otra parte de la historia. Sos inmortal", escribió junto a un corazón rojo.

Las palabras de Nancy Dupláa para despedir a Taty Almedida.

La publicación, que mostraba una foto del féretro rodeado de gente y el salón repleto, reflejó el tono de despedida y reconocimiento que atravesó la jornada. No fue la única personalidad presente; Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, también acompañó el último adiós, al igual que Horacio Pietragalla Corti, exsecretario de Derechos Humanos e hijo de desaparecidos recuperado por Abuelas.

La vida de Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, tal era su nombre completo, fue un derrotero que atravesó los vaivenes de la historia argentina. Nacida en una familia de clase media tradicional, ella misma reconoció en múltiples entrevistas que en sus inicios apoyó el golpe militar de 1976, convencida, como buena parte de la sociedad de entonces, de que traería orden al país. La desaparición de Alejandro lo cambió todo.

La búsqueda desesperada de respuestas en comisarías, juzgados y dependencias estatales la fue acercando a otras mujeres que sufrían el mismo dolor. Así se incorporó a las rondas de las Madres en la Plaza de Mayo, y tras la división de la asociación original en 1986, integró la Línea Fundadora, desde donde impulsó los juicios a los represores y llevó el reclamo de justicia a todos los rincones del mundo.

Pese a su avanzada edad y a los problemas de salud que motivaron su reciente internación en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Almeida nunca dejó de militar. Una de sus últimas apariciones públicas masivas fue durante la movilización del 24 de marzo, en el marco de los 50 años del golpe de Estado. En aquella ocasión, llegó en silla de ruedas, tomó el micrófono y, con la firmeza que la caracterizaba, exigió memoria, verdad y justicia, y criticó duramente la reforma laboral del gobierno de Javier Milei y las políticas vinculadas al Fondo Monetario Internacional. Su voz, aunque debilitada por los años, seguía siendo un altavoz para los que no tienen voz y un recordatorio de que la lucha por los derechos humanos no admite tregua.

Las reacciones no se hicieron esperar en el ámbito político y cultural. Cristina Kirchner la despidió con un afectuoso mensaje en redes sociales: "Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty". El músico Fito Páez, en un texto que conmovió a sus seguidores, escribió: "Incansable domadora de animales salvajes, espíritu y cuerpo de lucha indestructible. Mujer central de la historia argentina. Recuerdo tu risa sonora y tus ojos firmes, tu don para escuchar y declamar", y cerró con un emotivo "Te quise mucho y te llevo dentro de mi corazón. Chau Taty".

Abuelas de Plaza de Mayo, por su parte, expresó que se había ido "una mujer formidable, irremplazable, una amiga, una hermana, a cuya ausencia tendremos que sobreponernos, tal cual ella hubiera deseado, que la lucha continuara".

El gobernador bonaerense Axel Kicillof también se sumó a las despedidas, destacando que con "coraje, amor y una convicción inquebrantable, dedicó su vida a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia".

La diputada provincial Mayra Mendoza recordó que en 2022 inauguraron junto a Taty, en Quilmes, una Casa de Abrigo Permanente que lleva su nombre. La Cámpora, en un mensaje que sintetizó el espíritu de la militancia, prometió: "Seguiremos militando, hasta que no quede ningún genocida suelto, hasta que encontremos a Alejandro y a cada uno de los 30.000 compañeros". El pañuelo blanco sobre el cajón, con el nombre de Alejandro bordado, resumió en un solo objeto casi cinco décadas de ausencia, de búsqueda y de lucha incesante.