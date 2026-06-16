Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FARÁNDULA

Quién fue eliminado de "Gran Hermano" este lunes 15 de junio

La definición de la placa dejó un resultado que sorprendió a varios participantes y generó un fuerte momento de tensión tras conocerse la decisión de la audiencia. Leé los detalles, en la nota.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Este lunes 15 de junio se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en "Gran Hermano: Generación Dorada". Después de varias horas de tensión y encuestas que anticipaban quién abandonaría la casa, se conoció que por decisión del público Franco Zunino debió dejar la competencia. De esta manera, el reality de Telefe continúa con 21 participantes en carrera.

La placa estuvo integrada por Campanita, Yipio, Alejandra Majluf, Leandro Nigro, Luana Fernández y el propio Zunino. La primera en recibir el respaldo de la audiencia fue Majluf, quien celebró su permanencia con emoción. "Gracias a los que me eligieron. Gracias Gran Hermano por esta oportunidad", expresó la actriz.

Con el correr de la noche también lograron salir de la zona de riesgo Luana, Yipio y Nigro. Así, el suspenso quedó concentrado en los dos concursantes que permanecían nominados. Campanita y Franco esperaron el veredicto final frente a todos sus compañeros.

Finalmente, el conductor anunció que el elegido para abandonar el juego era Zunino. Antes de cruzar la puerta, el participante dejó un mensaje cargado de agradecimiento. "Me siente súper ganador. Nunca tuve una discusión muy fuerte con nadie. Ojalá gane el mejor. Los amo a todos. Gracias por hacerme vivir estos 113 días espectaculares. Los voy a estar esperando. Nenu, te amo un montón...", manifestó.

Quién fue eliminado de "Gran Hermano" este lunes 15 de junio

La salida del concursante provocó una fuerte conmoción en la casa. Una de las más afectadas fue Yanina Zilli, quien no pudo contener las lágrimas al despedirse de su amigo. Entre gritos y visible indignación, lanzó una dura queja contra el resultado de la votación: "Tanta gente de mierda que hay acá y se va Zunino. ¡Gente de mierda! ¿Qué mierda ven afuera?".

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

3
Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río
Noticias

Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río

4
El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026
Noticias

El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026

5
A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo
Noticias

A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo

Últimas noticias de Noticias del espectáculo