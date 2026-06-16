Quién fue eliminado de "Gran Hermano" este lunes 15 de junio

Este lunes 15 de junio se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en "Gran Hermano: Generación Dorada". Después de varias horas de tensión y encuestas que anticipaban quién abandonaría la casa, se conoció que por decisión del público Franco Zunino debió dejar la competencia. De esta manera, el reality de Telefe continúa con 21 participantes en carrera.

La placa estuvo integrada por Campanita, Yipio, Alejandra Majluf, Leandro Nigro, Luana Fernández y el propio Zunino. La primera en recibir el respaldo de la audiencia fue Majluf, quien celebró su permanencia con emoción. "Gracias a los que me eligieron. Gracias Gran Hermano por esta oportunidad", expresó la actriz.

Con el correr de la noche también lograron salir de la zona de riesgo Luana, Yipio y Nigro. Así, el suspenso quedó concentrado en los dos concursantes que permanecían nominados. Campanita y Franco esperaron el veredicto final frente a todos sus compañeros.

Finalmente, el conductor anunció que el elegido para abandonar el juego era Zunino. Antes de cruzar la puerta, el participante dejó un mensaje cargado de agradecimiento. "Me siente súper ganador. Nunca tuve una discusión muy fuerte con nadie. Ojalá gane el mejor. Los amo a todos. Gracias por hacerme vivir estos 113 días espectaculares. Los voy a estar esperando. Nenu, te amo un montón...", manifestó.

La salida del concursante provocó una fuerte conmoción en la casa. Una de las más afectadas fue Yanina Zilli, quien no pudo contener las lágrimas al despedirse de su amigo. Entre gritos y visible indignación, lanzó una dura queja contra el resultado de la votación: "Tanta gente de mierda que hay acá y se va Zunino. ¡Gente de mierda! ¿Qué mierda ven afuera?".