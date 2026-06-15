Crónica Looks: Denise Slucki, Lorena Toso y Pampa Monaco mostraron cómo usar zapatillas y lucir elegantes al mismo tiempo

Los looks de las celebridades suelen convertirse en fuente de inspiración para quienes buscan ideas prácticas y fashion para el día a día. En ese contexto, Denise Slucki, Lorena Toso y Pampa Monaco marcaron tendencia desde la pantalla de Crónica con una apuesta que pisa fuerte en el universo de la moda: combinar prendas elegantes con zapatillas. Una fórmula que une sofisticación, comodidad y mucha personalidad.

Denise Slucki

Denise Slucki eligió un conjunto de impronta clásica que encontró un equilibrio perfecto con el calzado deportivo. La conductora apostó por piezas de líneas limpias y una silueta refinada que ganó frescura gracias a las zapatillas blancas. El resultado fue una propuesta versátil, ideal para quienes buscan verse arregladas sin resignar confort. Un tip clave para replicarlo es optar por tonos neutros y accesorios discretos que acompañen el conjunto.

Lorena Toso

Por su parte, Lorena Toso demostró que los estilismos urbanos también pueden transmitir elegancia. La periodista combinó prendas de inspiración sastrera con un diseño deportivo que aportó modernidad al outfit. La mezcla generó una imagen actual, relajada y muy alineada con las tendencias internacionales. Para lograr un efecto similar, una buena estrategia es sumar zapatillas minimalistas que no compitan con el resto de las piezas.

Pampa Monaco

En tanto, Pampa Monaco se inclinó por una propuesta canchera y sofisticada al mismo tiempo. La conductora construyó un look equilibrado donde las texturas y los cortes tomaron protagonismo, mientras que las zapatillas aportaron dinamismo y un aire descontracturado. Este tipo de combinación funciona especialmente bien cuando se busca crear contraste entre prendas más formales y elementos casuales.

La tendencia de fusionar elegancia y espíritu deportivo dejó de ser una excepción para convertirse en una de las grandes protagonistas de la moda actual. Los conductores de Crónica lo confirmaron con tres versiones inspiradoras que muestran cómo las zapatillas pueden elevar cualquier outfit. Una idea fashion que sigue conquistando celebridades, pasarelas y street style gracias a su versatilidad, comodidad y estilo.