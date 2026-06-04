Crónica Looks: el detalle que eleva cualquier outfit y sigue conquistando la pantalla

Un buen outfit no siempre necesita prendas llamativas. Muchas veces, el toque decisivo aparece en los complementos, y los stilettos siguen ocupando un lugar privilegiado en esa categoría. Lorena Toso, Lourdes Zuazo y Mariela Fernández los incorporaron a sus looks para sumar elegancia, estilizar la silueta y darle un acabado sofisticado a propuestas muy diferentes entre sí.

Lorena Toso

Lorena Toso eligió una camisa en tono coral combinada con jean oscuro para construir una imagen fresca y actual. Sin embargo, el gran protagonista aparece en los pies: unos stilettos nude que aportan luminosidad y generan una sensación visual de piernas más largas. El resultado es equilibrado, moderno y perfecto para quienes buscan elevar prendas básicas sin perder naturalidad.

Lourdes Zuazo

Lourdes Zuazo apostó por una combinación de negro con detalles en rosa suave. El blazer claro aporta contraste y estructura, mientras que el pantalón de acabado brillante suma personalidad. En este contexto, los zapatos de punta fina refuerzan la elegancia del conjunto y acompañan la silueta estilizada. Una muestra de cómo este calzado puede integrarse a propuestas más refinadas sin robar protagonismo.

Mariela Fernández

Mariela Fernández volvió a confirmar que los stilettos funcionan a la perfección junto al jean. La conductora combinó un pantalón de denim recto con una chaqueta de efecto cuero en tono oscuro, logrando una estética urbana y canchera. Los tacos negros terminan de darle carácter al outfit y aportan ese toque sofisticado que transforma una fórmula cotidiana en una propuesta con impronta fashion.

Las tendencias evolucionan constantemente, pero algunas piezas conservan su lugar entre las favoritas de las mujeres con estilo. Los stilettos son uno de esos recursos capaces de potenciar cualquier look, desde los más relajados hasta los más elegantes. Las conductoras de Crónica lo dejan en claro con apuestas versátiles, actuales y fáciles de replicar, confirmando por qué este clásico sigue siendo uno de los grandes protagonistas del universo fashion.