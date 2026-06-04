El hermano de "La Tota" Santillán rompió el silencio tras la balacera en su casa: "Detrás de todo esto están las personas que lo mataron..."

El nombre de Ricardo Daniel Carías, más conocido como "La Tota" Santillán, volvió a ser titular en los portales de espectáculos después de su fallecimiento, acontecido en septiembre de 2024 bajo circunstancias sospechosas. En las últimas horas balearon la casa del hermano del conductor en medio de amenazas a la familia y luego de sufrir un fuerte robo. Ahora, Horacio Carías habló de lo sucedido y lo vinculó con la muerte del referente de la movida tropical.

"Uno es una persona normal y no entiendo por qué esto y, además de esto que pasó de la balacera, me desvalijaron mi casa dos veces en tres meses. Se han llevado todo menos las remeras de mi hermano. Me quieren decir algo y hacen estas cosas", comenzó diciendo el familiar de La Tota Santillán en diálogo con Juan Etchegoyen en "Metro Live" (Radio Mitre).

Visiblemente angustiado por la situación y con la voz quebrada, Horacio Carías siguió con su relato: "La sensación que tengo de todo esto es como para que me calle la boca; 'callate la boca' quieren decirme. Y yo no voy a parar hasta que se haga justicia por mi hermano y voy a hablar hasta que me muera. Quiero saber quién fue el que lo entregó y no tengo miedo por mí, sino por mi familia. Ahora me diagnosticaron que estoy perdiendo la visión producto del estrés que tengo y estoy en tratamiento. Tengo hijos de fierro, pero no sé qué haría si no".

"Tengo miedo por mis hijos y nietos de que les pase algo. Miles de amenazas me hicieron y si (hubiera tenido miedo), no hubiese estado atrás de mi hermano siempre. Si estaba 20 centímetros para el otro lado, ya no estaba más acá. Me pasó raspando la bala", admitió el hermano de la Tota, generando escalofríos con su testimonio.

"La Justicia es muy lenta, no digo que no confío, pero no sé. Ya no sé qué más me pueden hacer. Detrás de todo esto que me pasa están las personas que mataron a mi hermano porque la Tota la vida no se la quitó. Él estaba en su mejor momento y estaba vestido para irse a trabajar cuando lo mataron", sostuvo al respecto Horacio Carías.

Y lanzó una frase más que elocuente: "Yo tengo en la cabeza quiénes lo entregaron y gente que lo cuidaba lo entregó. Por algo me están pasando estas cosas raras. A mí me dijeron que iba a pagar y tal vez estoy pagando. Por eso cambié el teléfono. Antes de lo de mi hermano nunca me robaron la casa ni me balearon la casa y, después de su muerte, me empezaron a pasar cosas. Estoy pasando un momento desagradable porque no puedo estar en mi casa".

"Me dejaron sin nada. Yo no quiero plata ni nada y lo único que quiero es que se esclarezca lo de mi hermano. ¿Cómo estarías vos si entrás a tu casa y no tenés nada, una, dos veces, ¿cuántas veces más? 'Callate la boca y no hablés me dicen'. No es así, cómo no voy a hablar", cerró el hermano de la Tota Santillán, quien no pudo contener las lágrimas.