Araceli González reveló cómo fue el acercamiento con Adrián Suar tras 25 años: "Mandé..."

En los últimos días, Araceli González sorprendió al aparecer en la función de prensa de "Sottovoce", la obra que protagoniza su exmarido Adrián Suar en el Teatro El Nacional. Después de años de asperezas, el vínculo entre los mediáticos parece haber mejorado y ambos se mostraron dispuestos a dejar atrás viejas diferencias. En medio de las especulaciones sobre este acercamiento, la actriz reveló cómo se produjo la reconciliación.

Durante una charla en "LAM" (América TV), la modelo explicó que atravesó meses muy difíciles tras la muerte del padre de Flor Torrente. "Fue un año de sobrellevar el duelo de mi hija con todo lo que eso significa", confesó. En ese contexto, reconoció que también continuaban pendientes cuestiones con Suar, papá de su hijo Toto Kirzner, y que durante mucho tiempo no existió diálogo entre ellos.

González recordó además el duro momento que vivió durante una visita al programa de Mirtha Legrand, cuando terminó quebrándose en vivo. "Me hizo una sola pregunta y fue el botón que toca el alma y uno empieza a desbordarse", relató. Con el paso del tiempo comprendió que aquella emoción no respondía únicamente a su historia con el productor, sino a una acumulación de situaciones personales.

Según contó, el cambio llegó después de un profundo trabajo interno. "Un día, me baja la ficha, el corazón hace un clic, la mente también, y digo: ‘Yo le mando un hola a Adrián, y si me responde, avanzo para reconciliar'", recordó. La respuesta llegó enseguida y, a partir de ese mensaje, comenzaron a reconstruir una relación que parecía completamente rota.

Florencia Torrente, Araceli González y Toto Kirzner. (Foto: Prensa "Sottovoce").

"Mandé un hola y él dijo: ‘Hola', y a partir de ahí empezó una conversación maravillosa", aseguró Araceli. Además, destacó que Fabián Mazzei estuvo al tanto de todo desde el primer momento y apoyó el acercamiento. "Mi pareja desde el día uno quiso que estemos reconciliados", afirmó, descartando cualquier rumor de crisis.

La presencia de González en "Sottovoce" terminó de confirmar públicamente esta nueva etapa. La actriz admitió que imaginaba la repercusión que tendría su visita, aunque prefirió enfocarse en lo importante: recuperar el diálogo con una persona clave en su vida y en la de su hijo, dejando atrás años de tensiones y desencuentros.