"Gran Hermano: Generación Dorada": qué participantes están nominados y enfrentarán la placa mixta

Con la casa todavía revuelta por el ingreso de Alejandra Majluf a "Gran Hermano: Generación Dorada" en reemplazo de Gladys "La Bomba Tucumana", los participantes enfrentaron una nueva gala de nominación. Entre estrategias, alianzas y movimientos inesperados, quedó conformada una placa que podría alterar el rumbo del juego.

La noche tuvo como gran protagonista a Catalina "Titi" Tcherkaski. Como líder de la semana, la jugadora contaba con el beneficio de modificar la lista de nominados y decidió utilizarlo de una manera que no pasó desapercibida dentro de la casa.

La participante salvó a Tamara Paganini, quien logró salir de la zona de riesgo, pero al mismo tiempo expuso a Andrea del Boca, que quedó automáticamente incluida entre los concursantes que deberán enfrentar la decisión del público.

Tras la maniobra, la placa definitiva quedó integrada por Matías Hanssen, que había sido fulminado previamente, Brian Sarmiento, Franco Zunino, Emanuel Di Gioia, JuaniCar, Sol Abraham, Gisela "Yipio" Pintos y la propia Andrea del Boca.

Los nominados de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

Sin embargo, la definición de esta semana tendrá una modalidad especial. Durante las primeras 24 horas, el público deberá votar de manera positiva para apoyar a sus participantes favoritos. Luego, la mecánica cambiará y las votaciones pasarán a ser negativas, una instancia que suele modificar por completo las estrategias y las expectativas dentro de la casa.

La resolución generó repercusiones inmediatas entre los jugadores y también fuera de "Gran Hermano: Generación Dorada". Con perfiles muy distintos y participantes de fuerte peso mediático, todo indica que la definición del próximo lunes será una de las más disputadas de las últimas semanas. Los fandoms ya comenzaron a movilizarse y el resultado aparece más abierto que nunca.