Ni una menos: las famosas que se sumaron con mensajes para visibilizar la violencia hacia las mujeres

Este miércoles 3 de junio no es un día cualquiera porque el movimiento Ni una menos cumplió once años y en el presente atraviesa uno de los momentos más alarmantes desde su nacimiento. Tres femicidios cometidos en una misma semana conmocionaron al país: los que se llevaron la vida de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero. El dolor y bronca generalizada se observó en las redes sociales y en los medios de comunicación, donde las famosas se pronunciaron una vez más en contra de la violencia hacia las mujeres.

"Si la justicia es machista, que sea feminista la memoria"



La Negra Vernaci reflexionó a 11 años del primer 'Ni Una Menos' a través del texto de Zuleika Esnal, en contra de la violencia de género y los femicidios. pic.twitter.com/8dFOAZbGGR — OLGA (@olgaenvivo) June 3, 2026

Uno de los mensajes más difundidos en redes sociales fue el de Elizabeth "La Negra" Vernaci, quien aprovechó su espacio en Olga para leer al aire un texto de Zuleika Esnal, que hace hincapié en el hecho de que cualquier mujer puede ser víctima de femicidio.

Lo más significativo fue el párrafo que la locutora le añadió como toque personal: "Si un día falto yo, que se sepa que tomé mucho Campari, que me drogué, que no recuerdo a todas las personas con las que cogí porque fueron un montón, que no pisé la universidad, que sepan que hice dedo, que fui locutora, mucama cama adentro, vendedora de libros, bostera, mal hablada y merecía el mismo respeto. Si la Justicia es machista, que sea feminista la memoria".

A través de historias de Instagram, La Joaqui puso énfasis en la sororidad, esa que alguna vez le salvó la vida, cuando Cazzu la rescató de una situación de violencia que venía atravesando: "Entre tanto ruido, que nunca nos falte el abrazo entre nosotras. Por las que están, por las que faltan y por las que siguen luchando. Siempre juntas. Atte: una mujer que una vez fue rescatada por otra mujer".

Por su lado, Lali Espósito optó por tres palabras breves pero contundentes sobre un fondo negro: "Ni una menos". En cuanto a Jimena Barón, la actriz eligió una ilustración con el mapa de Argentina formado por esas mismas palabras en color fucsia, con la convocatoria escrita a mano: "3 de junio. Todxs a las calles".

Nicki Nicole replicó un posteo que subraya la deuda no saldada con las mujeres e invita a marchar: "Este 3J reclamamos: ni una muerta más, ni un abuso más, por más espacios seguros, por más mujeres e identidades disidentes en el escenario. No olvidamos. Nos vemos en las calles".

Celeste Cid publicó dos historias seguidas. En la primera puso el foco en un dato: "En Argentina, cada 31 horas, un hombre se convierte en femicida". En la segunda apuntó contra la justicia: "Un hombre que golpea o agrede psicológicamente a una mujer jamás será un buen padre. Es hora que la justicia entienda que las niñas y niños expuestos a estos padres no están seguros. Es hora que la justicia no permita que las hijas e hijos sigan siendo usados como herramientas para dañar a las madres". Y cerró con una advertencia directa: "Si lo primero que se te viene después de leer eso es ‘pero también hay mujeres que ejercen violencia', chequeá que hay detrás. Y revisá datos, estadísticas".

"¿Qué más esperan de nosotras? ¿Dejar de trabajar? ¿No salir a la calle? ¿No tener una cita? ¿No tener amigos? ¿Usar hiyab? El problema no es de las mujeres. Es de quienes nos están matando", dice el posteo que compartió Eva de Dominici, quien también citó a Margaret Atwood: "Los hombres tiene miedo de que una mujer se ría de él. Las mujeres tienen miedo de que los hombres las maten".

Dolores Fonzi compartió la frase de Elizabeth Vernaci que circuló durante todo el día en redes sociales: "Si la justicia es machista, que sea feminista la memoria". En tanto, Emilia Mernes reposteó una imagen de Amnistía Internacional con una pregunta que sintetizó el reclamo colectivo: "Si supuestamente ‘nos pasamos tres pueblos', ¿por qué nos siguen matando?".

Lucila "La Tora" Villar se sumó a la convocatoria a marchar e hizo hincapié en la preocupante cifra de casos de femicidios que hay hasta el momento: "Justicia por Agostina, justicia por Dulce, por las 3.200 mujeres asesinadas desde el primer Ni Una Menos en 2015 hasta hoy. Por todas las que no se mencionaron como femicidio porque hasta el 2012 era crimen pasional. Justicia por todas nosotras. Por tu hermana, tu hija, tu vieja. Este miércoles 3 a la calle. Vamos, vení".

Desde el exterior, María Becerra se pronunció en esta fecha y se hizo sentir cerca. "Este 3 de junio me encuentra lejos de Argentina, pero con el corazón acompañando a todas las que salen a las calles para seguir alzando la voz", escribió la cantante. Y pidió justicia por Agostina Vega, Dulce Candia, Catalina Gutiérrez, Micaela García, Lucía Pérez, Lucila Yaconis "y por todas las que ya no están". La artista concluyó con una frase que resumió el reclamo: "Porque todas merecemos vivir libres y sin miedo. Ni una menos".











