Jimena Barón, en crisis de pareja con Matías Palleiro por la remodelación de su casa: ¿se suspenden los arreglos?

Una remodelación hogareña puede traer graves conflictos a una pareja. No se trata solo de un cambio estético, muchas veces tiene que ver con el futuro del hogar, y, como es el caso de Jimena Barón, con formas de ver la vida. La cantante, que se luce como jurado de "Es mi sueño", aunque por su viaje a Europa fue reemplazada por Natalie Pérez, ahora estaría en crisis con su pareja por la remodelación. Lo que arrancó como un proyecto ilusionante se convirtió en una fuente de discusión diaria.

Información de La Pavada de Diario Crónica: Jimena Barón y su novio, recién llegados de Europa, siguen con la remodelación de su nueva casa. Jimena regresó del viaje cambiada y con ganas de adoptar una vida más austera. Según ella contó en sus redes sociales, está discutiendo mucho con Matías Palleiro porque él quiere continuar con el plan y realizar muchos arreglos en su futuro hogar. La diferencia no es menor: ella ahora prefiere lo simple, lo mínimo, lo sin demasiadas vueltas. Él, en cambio, sueña con una casa reformada de punta a punta.

El problema se profundizó en las últimas semanas. Fuentes cercanas a la pareja contaron que Jimena propuso frenar varias obras que ya estaban pactadas. Entre ellas, una ampliación de la cocina y el cambio completo de los pisos. Matías insistió en seguir adelante porque los contratos con los proveedores ya estaban firmados. La tensión subió al punto de que durmieron en habitaciones separadas durante tres noches seguidas. Los amigos en común intentaron mediar, pero ninguno de los dos quiere ceder.

Lo curioso del caso es que la remodelación los encontró en un momento personal muy distinto al del inicio. Jimena volvió de Europa con otra mirada: menos consumo, más paz, menos cosas. "Me di cuenta de que no necesito tanto", escribió en una historia de Instagram que después borró. Matías, en cambio, sigue convencido de que la casa necesita esos arreglos para ganar valor y comodidad. Mientras tanto, las obras siguen frenadas, los plazos se vencen y la convivencia se vuelve un campo minado.