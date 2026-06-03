Horóscopo: los signos que más postengan sus sueños

El destino no juega a los dados. Cada signo carga un sueño que le late en el pecho, pero cuatro de ellos lo tienen más enquistado que los demás. La casa de los sueños no cumplidos tiene dueños claros. El horóscopo revela que Escorpio, Leo, Piscis y Capricornio viven con esa espina clavada. Mientras tanto, los signos que recibirán una sorpresa vagan sin rumbo, y para el resto la pregunta es qué les espera a cada signo en junio (movimientos planetarios que sacuden el tablero). Esta nota va directo a esos cuatro. La culpa no es del azar. La culpa es de la luna, de Saturno o del miedo propio. Acá van las claves.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio sueña con largar todo y dedicarse a eso que hace cuando nadie mira. El problema: el miedo a la traición frena su salto. Necesita un círculo de hierro que lo respalde. La afecta con insomnio y mal humor. Consejo: corte amarras con esa gente que le dice "estás loco". Junio le trae una oportunidad de noche.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo tiene un sueño de aplausos. Quiere reconocimiento en algo que aún no se animó a mostrar. Lo frena la vergüenza al fracaso. La afecta con ataques de soberbia que disimulan su inseguridad. Consejo: muestre un borrador, aunque sea feo. Junio le regala una devolución inesperada de un rival que se vuelve aliado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis sueña con una vida lejos del ruido, en un lugar propio. Pero se ahoga en culpas ajenas y termina resolviendo problemas de otros. La afecta con tristeza pegajosa y ganas de dormir de día. Consejo: ponga un límite por semana. Empiece con uno chiquito. Junio le da una señal económica para ahorrar sin darse cuenta.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio sueña con un proyecto que no le genera plata ya, pero sí alma. El drama: prioriza el trabajo que odia. La afecta con contracturas en la espalda y bronca contenida. Consejo: meta dos horas semanales a ese sueño, aunque sea un lunes a la madrugada. Junio le acerca un socio silencioso que le dice "yo pongo el lugar".