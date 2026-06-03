Toto Kirzner dio detalles de la reconciliación de Adrián Suar y Araceli González tras 25 años: "Era mi normalidad..."

El reencuentro entre Adrián Suar y Araceli González, después de años de distanciamiento, generó repercusión en el mundo del espectáculo. Luego de que se aclarara que Fabián Mazzei, esposo de Ara, faltó por trabajo, se supo que este presente tiene un profundo impacto en Tomás "Toto" Kirzner, el hijo que ambos tienen en común. El panelista de Olga se mostró conmovido al ver a sus padres compartir nuevamente un momento de cercanía. Lo que para muchos fue una simple foto, para él significó el cierre de una herida abierta durante décadas.

Toto Kirzner dio los detalles en el programa "Sería increíble" de Olga, con Nati Jota al frente. Allí contó cómo vivió ese reencuentro que paralizó al ambiente artístico. "Con lo que está pasando ahora, estoy muy contento. Ambos tuvieron un diálogo, mi viejo lo invitó, mi vieja aceptó y acá estamos", comentó al principio. Y después se largó a fondo. No fue un cruce casual. Fue un paso enorme para una familia que arrastraba roces judiciales y emocionales desde la separación.

Nati Jota le preguntó directo: "¿Cómo viviste vos el reencuentro de tus viejos? Porque para todo el mundo fue tremendo verlos juntos de nuevo en una foto después de tanto tiempo. ¿Sabías que se iban a ver?". Toto respondió sin vueltas: "Yo ya sabía que esto iba a pasar porque me lo habían comentado, no fue una sorpresa total para mí. Pero ver la foto final y la reacción de la gente fue rarísimo. Ellos son dos personas adultas que compartieron una vida y me dieron a mí, así que verlos en un mismo espacio compartiendo pacíficamente es algo que me genera mucha tranquilidad".

Lo más fuerte vino después. Nati quiso saber si hubo careta para las cámaras o si fue genuino. "No, cero careta para las cámaras. Fue un encuentro genuino. Se saludaron muy bien, hablaron de mí, por supuesto, porque soy el centro de unión de ellos dos. Mi viejo le tiró buena onda y mi mamá se la devolvió de la misma manera. Me contaron que charlaron unos minutos de cómo venían sus vidas actuales", soltó Toto. Y cerró con una frase que vale la pena remarcar: "Para mí, que crecí con ellos separados y con épocas de mucha tensión, que hoy puedan cruzarse en un laburo y saludarse con un abrazo es un montón".

Nati entonces preguntó si le mandaron la foto o se enteró por las redes. La respuesta fue un baldazo de ternura: "¡Me la mandaron ellos! De hecho, tenemos comunicación y cuando pasó me llegó el comentario de ‘che, mirá con quién estoy'. Me puso muy feliz". Y ahí apareció la confesión definitiva. Toto explicó que esa distancia entre sus padres duró 25 años. Para él, crecer así fue "su normalidad". No conocía otra cosa. Por eso cada gesto de acercamiento le parece un milagro. "Es el cierre de una etapa de distancia y el inicio de una relación mucho más madura y sana entre ambos", concluyó.