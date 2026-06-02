Araceli González y Adrián Suar sellaron la paz: por qué no estuvo Fabián Mazzei

Después de años de distanciamiento, diferencias y momentos de tensión que trascendieron públicamente, Araceli González y Adrián Suar volvieron a mostrarse juntos en un evento que marcó un nuevo capítulo en su historia familiar.

La actriz asistió al estreno de "Sottovoce", la obra protagonizada por el productor junto a Lorena Vega, Carla Peterson y Fernán Mirás, en una noche repleta de figuras del espectáculo, cámaras y expectativa mediática.

La presencia de Araceli fue uno de los grandes focos de atención de la velada, ya que significó una señal concreta de acercamiento después de años de conflictos y desencuentros.

El gesto que confirmó la reconciliación

La invitación de Suar fue interpretada por muchos como un paso importante hacia una relación más armoniosa, especialmente por el vínculo que ambos mantienen a través de su hijo, Toto.

Durante el evento, Araceli no ocultó su felicidad al hablar del presente que atraviesan como familia.

"Por suerte estamos muy bien, disfrutando de este momento, revinculándonos como familia, así que muy bien", expresó ante las cámaras.

Acompañada por su hija Flor Torrente, quien también habría dejado atrás antiguas diferencias con su ex padrastro, la actriz se mostró relajada y emocionada por la nueva etapa que atraviesan.

Incluso compartió su entusiasmo por conocer a Margarita, la hija de Adrián Suar y Griselda Siciliani, en una situación que años atrás parecía impensada.

La gran pregunta de la noche: ¿dónde estaba Fabián Mazzei?

Mientras las imágenes del acercamiento entre Araceli y Suar recorrían los medios y las redes sociales, muchos advirtieron una ausencia llamativa.

Fabián Mazzei, actual esposo de la actriz, no formó parte del encuentro.

La situación generó especulaciones, especialmente porque el actor acompañó a Araceli durante los años más difíciles de su conflicto con Suar, tanto en el plano personal como en las disputas legales que mantuvieron.

Sin embargo, fue la propia actriz quien aclaró los motivos de la ausencia.

"Fabi hoy tuvo la presentación de Disney. Estaba invitado... pero no, consideramos que hoy es así. Por una cuestión de.... Vamos de a poco, ¿no? Ya.. los ravioles los domingos, ¿no?", comentó entre risas.

Sus palabras dejaron en claro que la decisión fue tomada con naturalidad y que el proceso de acercamiento familiar avanza paso a paso.

El respaldo de Mazzei en los momentos más difíciles

Semanas atrás, cuando Araceli protagonizó un emotivo momento en la mesa de Mirtha Legrand al hablar de su relación con Suar, Fabián Mazzei salió públicamente a respaldarla.

En declaraciones brindadas a LAM, el actor dejó una definición que llamó la atención por su tono conciliador.

"Es el papá de Toto, no le negaría el saludo", aseguró.

Además, remarcó que nunca existió un conflicto personal con el productor.

"Nunca hablé mal de él y cada vez que nos cruzamos en eventos, el trato fue cordial", sostuvo.

Una nueva etapa para la familia

Más allá de los conflictos que marcaron el pasado, las imágenes del estreno dejaron en evidencia que la relación entre Araceli González y Adrián Suar atraviesa un momento diferente.

La actriz se mostró distendida, feliz y abierta a reconstruir vínculos que durante mucho tiempo parecieron irreparables.

Un paso importante después de años de distancia

La presencia de Araceli en el estreno de "Sottovoce" fue mucho más que una salida teatral. Representó un gesto de acercamiento que pocos imaginaban ver y que abre la puerta a una nueva etapa familiar.

Mientras tanto, la ausencia de Fabián Mazzei lejos estuvo de responder a una polémica. Según explicó la propia actriz, se trató simplemente de una decisión tomada con cautela y respeto por los tiempos de cada uno.

Después de dos décadas marcadas por diferencias y desencuentros, el reencuentro entre Araceli González y Adrián Suar fue la gran noticia de la noche. Y aunque Fabián Mazzei eligió mantenerse al margen de la foto, todo indica que el proceso de reconciliación recién comienza.