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Sábado, 28 de marzo de 2026

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PELEA SIN FIN

Conflicto entre Adrián Suar y Araceli González: ¿Hay acuerdo?

La puja de intereses entre los dos famosos actores que supieron ser pareja.

Adrián Suar y Araceli González se encontraron esta semana en el Juzgado de Familia 6 de San Isidro y volvió al centro de la escena un conflicto que lleva años por el reclamo de un porcentaje de acciones de Polka, la productora fundada por el actor.

El Run Run recordó los detalles sobre un escándalo que vuelve a tomar relevancia a pesar del paso de los años.

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