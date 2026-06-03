Cami Mayan rompió el silencio tras los rumores de enfrentamiento entre las mujeres de la Selección Argentina y Ailén Cova: "Con varias..."

En las últimas horas, un nuevo escándalo sacudió a la Selección Argentina. Esta vez no estuvo relacionado con el plantel ni con la preparación rumbo al Mundial 2026, sino con una supuesta interna entre las mujeres de la Scaloneta por la cercanía de varias de ellas con Cami Mayan y los rumores de un posible distanciamiento con Ailén Cova. Entre diversas especulaciones, la expareja de Alexis Mac Allister decidió romper el silencio y despejar dudas sobre el vínculo que mantienen.

La polémica comenzó después de que se viralizaran imágenes de la influencer junto a Valentina Cervantes y Caro Calvagni durante un evento organizado por la esposa de Nicolás Tagliafico. Las fotos despertaron todo tipo de teorías en redes sociales y muchos interpretaron el encuentro como una señal de apoyo hacia Mayan tras su polémica separación del campeón del mundo, quien hoy está en pareja con Cova.

Con las versiones creciendo, la integrante de Luzu TV eligió bajarle el tono a la situación. Consultada sobre el conflicto que la vinculó durante años con Mac Allister, respondió sin rodeos: "No tengo nada que decir del tema porque es algo que no traigo a mi vida de ninguna forma, no hay nada más que hablar ni nada en lo que meterme".

Además, dejó en claro que no tiene intención de involucrarse en disputas ajenas ni alimentar enfrentamientos. "No me gusta meterme en la vida de los demás, quedo enganchada con algo que no tiene que ver con mi vida y se termina ensuciando todo", expresó al ser consultada por las especulaciones que surgieron tras las imágenes.

Cami Mayan junto a las esposas de los futbolistas de la Selección Argentina. (Foto: Instagram).

Más adelante, también habló de la relación que conserva con varias de las eposas de los futbolistas argentinos, a quienes conoció durante los años que vivió en Europa. "Con varias mujeres de los jugadores tengo buena relación, cuando una se hace amiga se trata de mantener la relación", explicó.

Y cerró con una frase que pareció apuntar directamente a los rumores: "Yo no sé quién especula que se llevan mejor conmigo que con la actual pareja de mi ex. No me interesa".