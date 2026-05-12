Alexis Mac Allister reveló el insólito conflicto que tiene con Ailén Cova en la intimidad: "Ella quiere..."

Tras oficializar su romance en 2023, Alexis Mac Allister y Ailén Cova se instalaron juntos en Inglaterra y afianzaron aún más su vínculo con el nacimiento de su hija Alaia. Aunque atraviesan un gran momento personal, el jugador de la Selección Argentina sorprendió al revelar el insólito conflicto íntimo que mantiene con su pareja en la convivencia cotidiana.

De acuerdo a lo que relató el campeón del mundo durante una entrevista con Joaquín "El Pollo" Álvarez, el problema inició cuando decidió cambiar completamente la iluminación de su casa en Liverpool. La expareja de Cami Mayan reemplazó las luces tradicionales por una tonalidad roja, con el objetivo de mejorar el descanso y cuidar su recuperación física después de una exigente temporada en Europa.

"Cuando se hace de noche el cuerpo empieza a generar melatonina. Pero si es de anoche afuera y adentro tenés un montón de luces apuntándote, es como que estoy inhibiendo el cuerpo. Entonces con la luz roja tenés la capacidad de iluminar y a la vez que no afecte tu producción de melatonina", explicó Alexis sobre el motivo de su particular decisión.

Además, recordó que el cambio surgió luego de sufrir fuertes dolores físicos tras consagrarse campeón con el Liverpool FC. "Habíamos salido campeones de la Premier League, pero llegué al final de la temporada con mucho dolor y no la pasé bien", confesó sobre las molestias entre el pubis y la cadera.

Alexis Mac Allister cambió las luces de su casa.

Entre risas, Mac Allister reveló cómo reaccionó su pareja frente a este hábito. "Mi jermu me quiere matar. Ella quiere la luz normal y ver la tele. Si tiene muchas ganas de ver una serie la vemos, pero me pongo las gafas", lanzó el jugador, dejando en claro que el debate por las luces ya es parte de la rutina familiar.