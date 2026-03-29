Ailén Cova mostró el cambio de look de Alexis Mac Allister y desató furor en redes: la foto

Desde hace algunos años, los hinchas de la Selección Argentina siguen de cerca a los jugadores, que no solo brillan en la cancha sino que también imponen estilo con sus looks y vestimenta. En ese contexto, en la previa del partido ante Mauritania, Ailén Cova sorprendió al mostrar en redes el rotundo cambio de imagen de su pareja, Alexis Mac Allister.

El futbolista, su novia y la hija que tienen juntos, Alaia, llegaron al país por su compromiso con la Albiceleste, que enfrentó al país africano en un amistoso disputado en La Bombonera el pasado viernes 27 de marzo. El encuentro finalizó con un triunfo 2-1 del equipo de Lionel Scaloni y también representó una oportunidad para los deportistas para reencontrarse con fanáticos y sus seres queridos.

Luego de una cena con amigos en un exclusivo restaurante, Ailén Cova y Alexis Mac Allister aprovecharon para capturar un momento íntimo frente al espejo. En la imagen, el futbolista aparece sin remera mientras su pareja lo abraza por la espalda. Sin embargo, lo que rápidamente llamó la atención fue la nueva apariencia del jugador del Liverpool.

El jugador optó por raparse y se mostró conforme con el resultado. Sin embargo, en redes sociales las opiniones no tardaron en aparecer y muchos usuarios debatieron sobre el cambio. "¿Por qué te pelaste, Colo?", fue uno de los comentarios que se repitió.

Por su parte, en diálogo con la prensa, Alexis se refirió a la decisión de cambiar de look. "Era un pelado con pelo, ahora soy un pelado con pelada", aseguró. Ante eso, uno de los periodistas comentó: "Está más fácil ahora el tema peinada y producto. Ya no hay nada..". Fue entonces cuando el deportista agregó: "Aparte había que morir de pie, ya estaba complicado".

Luego, hizo referencia al parecido con su padre, Carlos Mac Allister, y también con su hija, Alaia. "Puse (en redes sociales) que lo hice por mi viejo, pero es más por mi hija. El aire", bromeó.