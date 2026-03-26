Leandro Paredes tuvo un gesto romántico con Camila Galante que despejó los rumores de infidelidad: "Amor de mi vida..."

El conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes generó una inesperada interna, en el mundo de la música y en el de la selección Nacional. Tras el distanciamiento de las cantantes, varias esposas de la "Scaloneta" dejaron de seguir a la novia de Duki, lo que alimentó rumores de un vínculo entre Mernes y algún futbolista. Camila Galante salió al cruce de los rumores que vincularon a su esposo, Leandro Paredes, con la artista. Pero en medio del escándalo, el volante de la Selección Argentina tuvo un gesto romántico con Camila que terminó de cerrar cualquier especulación.

Los rumores sacudieron al mundo del espectáculo y del fútbol durante los últimos días, pero Camila Galante y Leandro Paredes eligieron responder de la manera más contundente: con una demostración pública de amor. Lejos de alimentar versiones de crisis, la pareja se mostró más unida que nunca y dejó un mensaje claro que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Todo ocurrió en un contexto donde las especulaciones sobre supuestos chats entre la pareja y otras figuras habían generado un revuelo enorme.

Todo ocurrió a través de una historia de Instagram que compartió Leandro Paredes, donde se lo ve abrazado a la influencer en una imagen íntima, rodeados de flores y con una estética romántica. Sobre la foto, escribió: "Felices 16 años juntos, amor de mi vida. Te amo", acompañado de emojis que reforzaron el tono emotivo del posteo. Ella también respondió: "Te amo con toda mi alma, amor de mi vida".

El hermoso gesto romántico de Leandro Paredes con Camila Galante.

Además, añadió un emoji de corazón blanco, sintetizando todo el amor que los une. La frase no pasó desapercibida y fue interpretada como una respuesta directa a las especulaciones que habían puesto a la pareja en el centro de la escena mediática.

El gesto llega luego de varios días de versiones cruzadas que vinculaban a Paredes con Emilia Mernes, en el marco de un escándalo más amplio que también involucró a Tini Stoessel y a distintas figuras del entorno de la selección argentina.

La situación escaló rápidamente cuando comenzaron a circular rumores sobre supuestos chats entre la artista entrerriana y un jugador casado del plantel nacional. En ese contexto, el nombre de Paredes fue uno de los que más fuerte empezó a sonar, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales y programas de espectáculos.

Pero la propia Galante salió a desmentir de manera categórica cualquier tipo de vínculo entre su marido y la cantante. "Siempre lo involucran a él", fue una de las frases más resonantes que expresó al referirse a los rumores. En ese mismo mensaje, dejó en claro que no existió ninguna situación de infidelidad ni crisis en la pareja. Su palabra no solo buscó defender a Paredes, sino también poner un límite a las versiones que circulaban. Más allá de las declaraciones, el posteo reciente terminó de consolidar esa postura.

Leandro Paredes, con Camila, cuando eran muy jóvenes.

La imagen, cargada de simbolismo, no solo celebra los 16 años de relación que llevan juntos, sino que también funciona como una reafirmación pública del vínculo en un momento en el que estaba siendo puesto en duda. La historia de amor entre Galante y Paredes es de larga data.

Se conocen desde muy jóvenes y atravesaron juntos distintas etapas, desde los inicios del futbolista hasta su consolidación en la élite internacional. Por eso, el impacto de los rumores resultó aún mayor, y el gesto reciente no solo despeja dudas, sino que también refuerza esa identidad que construyeron públicamente.