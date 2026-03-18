Tini Stoessel vs Emilia Mernes: la polémica y el inesperado rol de "aliadas" de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes

En tiempos donde un simple click puede decirlo todo, las redes sociales volvieron a ser escenario de un verdadero terremoto mediático. Las protagonistas: Emilia Mernes, Tini Stoessel, Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes.

Desde hace semanas, circulaban rumores sobre un posible distanciamiento entre las dos estrellas del pop. Sin embargo, un gesto puntual terminó de encender la polémica y darle un giro inesperado a la historia.

El unfollow que lo cambió todo

El 17 de marzo, Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram, un movimiento que rápidamente se volvió viral y disparó todo tipo de especulaciones.

Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes

Lo que parecía un simple detalle digital tomó otra dimensión cuando se sumaron nuevas protagonistas: Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, quienes también habrían tomado postura en medio del conflicto.

Valentina Cervantes dejó de seguir a Emilia Mernes

Valentina Cervantes dejó de seguir a Emilia Mernes

De la música al conflicto: qué pasó entre Emilia y Tini

Durante años, Emilia Mernes y Tini Stoessel construyeron carreras paralelas con colaboraciones exitosas que marcaron a sus fans. Sin embargo, el vínculo habría comenzado a resquebrajarse tras versiones de supuestas diferencias internas, vinculadas a un posible "robo" de staff de bailarines.

Aunque nunca hubo confirmación oficial, el distanciamiento en redes terminó por reforzar la idea de una ruptura definitiva.

En paralelo, Maria Becerra también quedó involucrada indirectamente. La artista dejó en claro en una entrevista su cercanía con Tini Stoessel y su alejamiento de Emilia Mernes, con quien ya no mantiene relación.

Las "damas de la Scaloneta" también juegan su partido

El conflicto trascendió lo musical y se metió de lleno en el mundo de la farándula. Antonela Roccuzzo, pareja de Lionel Messi, y Valentina Cervantes, novia de Enzo Fernández, quedaron en el centro de la escena.

Ambas mantienen su seguimiento a Tini Stoessel en Instagram, mientras que Emilia Mernes ya no figura entre sus contactos. Un detalle que los fanáticos interpretaron como una clara señal de apoyo.

Según trascendió en redes, el gesto de Antonela Roccuzzo habría sido uno de los primeros movimientos, generando un efecto dominó que luego incluyó a otras figuras.

Un escándalo que explotó en redes

La situación no pasó desapercibida: el tema se volvió tendencia en plataformas digitales y generó un intenso debate entre fans.

En un contexto donde cada interacción se analiza al detalle, los movimientos digitales de las celebridades terminan construyendo narrativas propias, incluso sin declaraciones públicas de las protagonistas.

Hasta el momento, ninguna de las protagonistas salió a aclarar la situación, lo que alimenta aún más las versiones.

¿Hay vuelta atrás o la grieta es definitiva?

El conflicto, que comenzó como un rumor, hoy parece haber escalado a un nivel mucho más visible. Con gestos públicos, posturas marcadas y un entorno que también tomó partido, la relación entre Tini Stoessel y Emilia Mernes atraviesa su momento más tenso.

Sin embargo, en el mundo del espectáculo, donde todo cambia constantemente, queda una pregunta abierta: ¿este distanciamiento es definitivo o todavía hay lugar para una reconciliación en el futuro?