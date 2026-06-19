Soledad y Zoe Gotusso unen sus voces en una nueva versión de "Serenata del 900"

Soledad Pastorutti presentó una nueva entrega de Casa Sole, el ciclo musical en el que reinterpreta canciones desde la cercanía, el intercambio artístico y la emoción. Esta vez, la cantante santafesina invitó a Zoe Gotusso para dar vida a una nueva versión de "Serenata del 900", una de las milongas más emblemáticas del repertorio folclórico argentino.

La colaboración reúne dos generaciones y dos formas distintas de habitar la música popular, pero que encuentran un punto de conexión natural en la sensibilidad y la autenticidad de sus interpretaciones. El resultado es una versión íntima y cálida, donde las voces de ambas artistas dialogan con fluidez y construyen una lectura renovada de un clásico que atraviesa décadas.

Dos generaciones de la música argentina se unen en una emotiva versión de "Serenata del 900"

Compuesta en 1962 por Gustavo "Cuchi" Leguizamón, "Serenata del 900" es una de las obras más representativas del cancionero folclórico argentino. A lo largo de los años fue popularizada por referentes como Los Fronterizos y Chango Nieto, convirtiéndose en una pieza fundamental de la música de raíz nacional.

En esta nueva interpretación, Soledad y Zoe Gotusso conservan la esencia de la obra original mientras aportan una mirada contemporánea sostenida por arreglos cálidos y orgánicos. La milonga adquiere así una nueva dimensión, manteniendo intacta su identidad y acercándose a nuevas generaciones de oyentes.

El lanzamiento forma parte de Casa Sole, un proyecto dirigido por Niko Sedano que ya se convirtió en un espacio de encuentro entre artistas, estilos y públicos diversos. A través de este formato, Soledad viene construyendo un recorrido que combina tradición y actualidad, invitando a músicos de diferentes géneros a compartir canciones y experiencias.

Antes de este lanzamiento, el ciclo contó con participaciones de artistas como Pedro Capó, Chango Spasiuk, Miranda! y La T y La M, consolidándose como una propuesta que busca tender puentes entre distintas expresiones de la música popular.

Mirá el nuevo lanzamiento de Soledad junto a Zoe Gotusso