El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

La Mona Jiménez sumó un recuerdo imborrable durante su estadía en Estados Unidos acompañando a la Selección Argentina. En la previa de un nuevo partido de la Scaloneta, el máximo referente del cuarteto tuvo la oportunidad de compartir un encuentro privado con Lionel Messi, una imagen que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos del fútbol y la música.

El artista cordobés llegó a Dallas para alentar al equipo de Lionel Scaloni y protagonizó una charla distendida con el capitán argentino. El momento quedó registrado en un video que el propio cantante compartió a través de sus redes sociales, donde también expresó la emoción que le generó conocer personalmente al futbolista.

La Mona Jiménez y Lionel Messi compartieron un emotivo encuentro en Dallas

"La humildad de un grande. Momentos que no me voy a olvidar nunca en mi vida. A mis 75 años seguir cumpliendo sueños. Ya estamos en Dallas para seguir alentándolos. Vamos muchachos", escribió La Mona junto a las imágenes.

Durante el encuentro, Jiménez no ocultó su admiración por el rosarino y le confesó uno de sus deseos pendientes. "Te quería conocer, de verdad", le dijo mientras lo abrazaba afectuosamente.

Messi, por su parte, respondió con la sencillez que lo caracteriza y aprovechó para devolverle el reconocimiento a una de las figuras más importantes de la música popular argentina. "Sos un grande", le expresó al cuartetero en medio de la conversación.

La charla también tuvo lugar para algunas bromas. Fiel a su estilo, La Mona hizo referencia a sus 75 años y se definió con humor como un "viejito", aunque el capitán argentino rápidamente destacó la energía y vitalidad que mantiene el artista.

El encuentro generó una inmediata repercusión entre los seguidores de ambos. No se trató solamente de una foto entre celebridades, sino del cruce entre dos referentes que lograron trascender generaciones y convertirse en símbolos populares de la cultura argentina.

Mientras la Selección continúa su camino en el torneo, La Mona sigue acompañando al equipo desde las tribunas, sumando nuevas experiencias a un viaje que ya le dejó uno de los momentos más especiales de su vida.