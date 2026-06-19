Luis Caputo criticó a Florencia Peña tras un falso anuncio sobre el padre de Messi

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, cuestionó con dureza a la actriz y conductora Florencia Peña, luego de que esta difundiera al aire una noticia falsa sobre el fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel Messi.

El episodio, ocurrido en el canal de streaming Luzu, generó un fuerte repudio en las redes sociales y derivó en aclaraciones oficiales por parte del entorno del futbolista y de la propia dirección del medio de comunicación.

El descargo del ministro

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de la cartera económica expresó su descontento por la situación y pidió de forma tajante enfocar la atención en el plano deportivo.

"Por respeto a Messi, su familia y los jugadores de la selección, dejemos de hablar de la bol... esta y volvamos a disfrutar del Mundial. Es solo una humilde sugerencia", lanzó el funcionario tras la viralización del video.

Por respeto a Messi, su familia y los jugadores de la selección, dejemos de hablar de la boluda esta y volvamos a disfrutar del mundial. Es solo una humilde sugerencia. %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 19, 2026

Error en vivo y disculpas

El hecho tuvo lugar durante la emisión del programa El show del verano, emitido por la señal de streaming Luzu.

En plena transmisión, la conductora interrumpió el desarrollo del ciclo para dar la información de último momento: "No quiero darles una mala noticia pero acaba de morir el papá de Messi", afirmó al aire.

Ante la sorpresa y el impacto del equipo de trabajo en el estudio, la producción del programa constató minutos más tarde que la información carecía de veracidad. Tras confirmarse que se trataba de un rumor falso, la conductora debió retractarse y pedir disculpas públicas de manera inmediata.

Internas y comunicado oficial

La difusión del dato erróneo provocó consecuencias institucionales inmediatas dentro del medio de comunicación. Nicolás Occhiato, director de Luzu, tomó distancia del hecho y anticipó medidas drásticas a través de un escrito.

"Lo que acaba de suceder me indigna igual que a todos ustedes. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente", enfatizó el productor.

Por su parte, la familia del capitán de la Selección Argentina desmintió categóricamente la versión mediante un comunicado. El entorno del futbolista precisó que Jorge Messi, de 68 años, se encuentra bajo tratamiento médico con un pronóstico favorable, al tiempo que exigió "responsabilidad y prudencia" a los trabajadores de los medios de comunicación.