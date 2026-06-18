"¡Corpo basura!": Javier Milei apuntó contra Florencia Peña tras la noticia falsa sobre la muerte del papá de Messi

El presidente Javier Milei se refirió en duros términos al episodio protagonizado por la actriz Florencia Peña, quien comunicó de manera errónea el fallecimiento de Jorge Messi -padre de Lionel Messi- durante una transmisión en vivo.

El jefe de Estado calificó el hecho como "corpo basura" y consideró que se trató de "aberrantes e inescrupulosas declaraciones", emitidas en medio del clima de expectativa por el desarrollo del mundial.

CORPO BASURA



Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño.



Las aberrantes e... — Javier Milei (@JMilei) June 18, 2026

Fuertes críticas al rol de los medios y la "decencia humana"

A través de un extenso descargo público, el mandatario nacional arremetió contra el accionar de la conductora en la señal de streaming Luzu TV.

"Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño", sentenció Milei en el inicio de su mensaje.

Para el presidente, la gravedad del asunto radica en la difusión de versiones sin verificar y en la invasión a la intimidad, argumentando que los dichos "igual serían aberrantes si la información hubiera sido cierta, ya que hacen a la vida privada de un ciudadano".

Asimismo, señaló que el episodio expone "la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano", acusándolos de eludir cuestiones elementales de "decencia humana, moral o respeto por la verdad".

Diferenciación con los medios tradicionales y respaldo a la sanción

En su texto, Milei trazó una clara distinción entre el accionar de las estructuras periodísticas tradicionales y la resolución adoptada por la productora independiente.

El titular del Ejecutivo nacional destacó que, a diferencia de otras empresas informativas, "al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto".

En esa línea, el mandatario aprovechó para profundizar sus críticas hacia los diarios y canales convencionales, sosteniendo que en esos ámbitos no se aplican medidas similares con profesionales "que se han cansado de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo, con el amparo de los editores Y/O dueños de medios que los encubren bajo el pretexto de estar haciendo 'periodismo'".

Finalmente, concluyó su descargo afirmando que muchos de estos espacios tradicionales se sostienen económicamente mediante recursos públicos, asegurando que "si sólo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado".