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Jueves, 18 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
DESAFÍO

Villarruel confirmó que irá a Rosario pese a que no fue invitada por Milei al acto por el Día de la Bandera

La Vicepresidenta anunció que el sábado estará en la ciudad santafesina a la que definió como su "segunda casa".

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La vicepresidenta Victoria Villarruel desafió abiertamente al presidente Javier Milei y confirmó que el sábado estará en Rosario, pese a que no fue invitada por el Poder Ejecutivo al acto central por el Día de la Bandera que encabezará el jefe de Estado.

"El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna", anunció la titular del Senado al responder a la consulta una usuaria en X.

Villarruel confirmó que irá a Rosario pese a que no fue invitada por Milei al acto por el Día de la Bandera

Al respecto, subrayó: "Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná".

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