Villarruel confirmó que irá a Rosario pese a que no fue invitada por Milei al acto por el Día de la Bandera

La vicepresidenta Victoria Villarruel desafió abiertamente al presidente Javier Milei y confirmó que el sábado estará en Rosario, pese a que no fue invitada por el Poder Ejecutivo al acto central por el Día de la Bandera que encabezará el jefe de Estado.

"El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna", anunció la titular del Senado al responder a la consulta una usuaria en X.

Al respecto, subrayó: "Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná".

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