"Milei considera que Adorni dio una explicación razonable", aseguró Bullrich

La titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, aseveró que "el presidente Javier Milei considera que no existen razones para desplazar" al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito y volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras las insólitas explicaciones que dio sobre el crecimiento de su patrimonio.

"El Presidente considera que no hay razón (para echar a Adorni), que no mintió, que dio una explicación razonable. Nada que cuestionarle al presidente", sostuvo Bullrich en declaraciones brindadas a la salida de la reunión de Labor Parlamentaria en la que se definió la postergación de la sesión en el Senado hasta la próxima semana.

Según Bullrich, Milei considera que "no hay razones" para desplazar a Manuel Adorni.

En tanto, al ser consultada sobre su mirada sobre el caso que tiene al ministro coordinador como protagonista, contestó: "Yo ya opiné". En efecto, la senadora había señalado que las contradicciones de Adorni en sus declaraciones juradas patrimoniales eran "más que un error, una omisión ética".

Bullrich, sobre la postergación de la sesión: "Se aprobó por todos los bloques, inclusive la oposición kirchnerista"

Bullrich, por otra parte, aseguró que la postergación por una semana de la sesión que estaba prevista para este jueves, "se aprobó por todos los bloques, inclusive la oposición kirchnerista" y negó que haya sido una maniobra de LLA para proteger a Adorni. "Nosotros no le estamos dando tiempo al Poder Ejecutivo, somos minoría. No tenemos fuerzas suficientes para imponer los temas", recalcó.

En este punto, subrayó que la posible sanción de la iniciativa para interpelar al jefe de Gabinete dependerá de la voluntad de las distintas bancadas. "De eso se trata la sesión. Si ese proyecto tiene una mayoría tendría una interpelación y podría llevar o no a una moción de censura", señaló.