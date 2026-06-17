Ahora dicen que Adorni habría gastado más de $8 millones en sábanas

El caso de enriquecimiento ilícito que rodea al jefe de Gabinete Manuel Adorni suma un nuevo capítulo. Un peritaje al celular del contratista Matías Tabar -quien declaró haber cobrado 245.000 dólares por la remodelación de la casa de fin de semana del funcionario en el country Indio Cuá- reveló que gestionó una compra de ropa de cama y blanquería por $8.183.303. "Fue en el lugar más caro posible", describió una fuente al tanto de las averiguaciones.

La factura aparece a nombre de una tercera persona y fue emitida el 2 de junio de 2025. Para despejar la sospecha de que Adorni podría estar detrás de esa adquisición, el fiscal Gerardo Pollicita envió un oficio a la empresa para que identifique al destinatario final.

Nuevas medidas para verificar la coartada cripto

En paralelo, la Justicia ordenó una nueva batería de medidas orientadas a comprobar la coartada cripto del jefe de Gabinete, en el marco de la causa que tramita en el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo.

Pollicita pidió un informe a la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre todas las plataformas, exchanges y billeteras virtuales que operaron en el país desde 2012, un año antes de que Adorni dijera haber comenzado a comprar y vender Bitcoin. El funcionario afirmó haber invertido 200.000 dólares, con los que habría ganado otros 300.000.

Para poner en contexto esa cifra, el especialista en blockchain Fernando Molina relevó que en 2014 apenas el 0,48% de las más de 3 millones de wallets con Bitcoin en el mundo habían invertido 56.000 dólares o más.

La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) ya trabaja en un cuadro técnico con la evolución histórica del precio del Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad.

El country, la madre y el hermano

El fiscal también solicitó los registros de entradas y salidas al lote 380 del country Indio Cuá, donde Adorni compró y remodeló su casa de fin de semana. La medida apunta a reconstruir aspectos patrimoniales vinculados con las reformas del inmueble.

Además, los investigadores intentan corroborar si la madre del funcionario, Silvia Pais, se mudó al barrio privado Fincas de Iraola, en Berazategui. De confirmarse, la administración del country tiene 72 horas para informar desde cuándo reside allí, si es propietaria o inquilina y cuánto paga de expensas o alquiler.

En otro frente, Pollicita pidió certificar la causa en la que también se investiga por enriquecimiento ilícito al hermano del jefe de Gabinete y diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Francisco Adorni, que lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuán ante el juez Daniel Rafecas.

Antecedentes laborales bajo la lupa

Otra de las medidas apunta a determinar si Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, trabajaron para la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, entidad vinculada a la Universidad Abierta Interamericana. El fiscal pidió informes al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri para conocer qué cargos ocuparon, si cobraron sueldos y si presentaron declaraciones juradas durante esos períodos.