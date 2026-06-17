¡No ceden! En Casa Rosada desmienten los rumores sobre Adorni: 'Ni renuncia, ni pide licencia, ni Milei lo suelta'"

"Ni renuncia, ni licencia, ni Javier Milei lo suelta, no cambió nada de ayer a hoy", afirmaron tajantes fuentes de la Casa Rosada a cronica.com.ar en respuesta a las versiones que circularon con fuerza por la mañana sobre la inminente salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Desde el PRO y la UCR no se mueven de la alianza sobre el modelo económico del líder de La Libertad Avanza, pero le cuestionan abiertamente su decisión de sostener a Adorni, hasta la tildan de "capricho" y en las ultimas horas esa presión escaló en coincidencia con rumores que sobrevolaron el Senado.

Mientras en la Cámara alta se define pronto si habrá sesión este jueves, cuando la oposición férrea planea impulsar la interpelación de Adorni sin aparente resistencia de los aliados de Milei, dirigentes amarillos, diputados y senadores insisten con el ultimátum del expresidente y fundador del partido amarillo, Mauricio Macri, para que Milei lo eche.

Se esperan novedades del Senado.

"No debería pasar ni un día mas en el cargo", afirmó sobre Adorni el secretario general del PRO y diputado nacional, Fernando de Andreis, a dos días del documento "Nos preparamos para ganar" lanzado por el partido que gobernó entre 2015 y 2019 y ya mira con otros ojos el 2027, cuando Milei buscara su reelección.

El PRO le mete más presión a Milei sobre Adorni

Cuatro días antes, Andreis también dijo que "lo mejor para la Argentina sería que Macri fuese el próximo presidente". En la misma sintonía, el titular del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling, anticipó que su espacio acompañaría "un pedido de censura o remoción".

"Le están diciendo a la sociedad que no importa que sea un evasor declarado", fundamentó el senador por Misiones. Si el oficialismo no logra suspender la sesión del jueves, será el radicalismo con 10 bancas el que defina entonces el futuro de Adorni. De eso se encarga por estas horas la mesa política de Milei.

La mesa política la semana pasada en la Rosada y el cumple de Patricia Bullrich.

La tarea contrarreloj exige el despliegue de negociaciones con aliados, dialoguistas con banca, también con gobernadores con terminales parlamentarias bajo su conducción. "No va a prosperar", insisten en Rosada sobre la posible moción de censura a la que el PRO le renovó las chances de que ocurra.

El ministro del Interior, Diego Santilli intensifico sus contactos con jefes provinciales en los últimos días; se mueven también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y -pese a estar sospechada en Rosada de iniciar los rumores de hoy- la jefa de Bloque en el Senado, Patricia Bullrich; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La contrapropuesta es la ya anunciada por el propio Adorni: su plan es ir al Senado el 2 de julio a brindar su informe de gestión y responder preguntas.

Milei viaja con Adorni a Rosario en respuesta al PRO

Como anticipo este medio, Milei hará un fuerte despliegue en Rosario, adonde viajará el sábado para encabezar el acto oficial por el Dia de la Bandera. Lo acompañará Adorni y el Gabinete, aunque Presidencia espera todavía la confirmación de todos los ministros.

La puesta en escena del gobierno de La Libertad Avanza funcionará como respuesta al PRO y será similar a la que se vio en el Tedeum por el 25 de mayo, cuando Milei posó con los protagonistas de todos los frentes internos de su Gobierno, incluida Bullrich.

Tedeum del 25 de mayo.

El Presidente dará un discurso desde el Monumento a la Bandera y se espera que el acto sea multitudinario ya que las autoridades locales - el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente Pablo Javkin- invitan a una fiesta popular abierta al público con varias actividades.

En ese marco, habrá un fuerte operativo de seguridad alrededor de Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Adorni y el resto de los funcionarios. Desde el PRO pidieron que el Jefe de gabinete no vaya.

Se espera la asistencia también de otro integrante de la mesa politica, el asesor presidencial Santiago Caputo; del canciller Pablo Quirno y de los ministros de Economía, Luis Caputo; Justicia, Juan Bautista Mahiques, de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de Interior, Diego Santilli; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Salud, Mario Lugones, de Defensa, Carlos Presti; y de Desregulación Federico Sturzenegger.