"No lo van a soltar": Adorni viaja el sábado a Rosario con Milei y crece la incógnita sobre el gabinete completo

La cúpula libertaria intentará que el acto por el Día de la Bandera en Rosario, Santa Fe, se convierta en otra foto de unidad alrededor de la decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, de sostener en el cargo al jefe de Gabinete Manuel Adorni tras los escándalos alrededor de su declaración jurada y mientras avanza la causa judicial.

"No lo van a soltar", insistieron en la Casa Rosada a cronica.com.ar ante la pregunta por los rumores de renuncia o licencia de Adorni. La fuente que camina esos pasillos se refiere al líder de La Libertada Avanza y a su hermana, secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Las respuestas no son tan categórica a nivel de los ministros y otros miembros de la mesa política. Para apagar rumores de fricciones internas ya casi indisimulables están todos invitados a formar parte del acto oficial en Rosario este sábado 20 de junio.

Milei, Adorni y el Gabinete en el Tedeum del 25 de mayo.

La idea es mostrar cohesión con un despliegue similar al que se vio en el Tedeum por el 25 de mayo, cuando Milei posó con los protagonistas de todos los frentes internos de su Gobierno, incluida la jefa de bloque del Senado, Patricia Bullrich, la que más lo desafía sobre la situación de Adorni.

Pero en la previa, desde alguna cartera deslizaron a este medio que no habría planes de asistir: "no esta en agenda", dicen. Otros ya confirman.

Mientras crece la incógnita, se espera la asistencia del canciller Pablo Quirno y los ministros de Economía, Luis Caputo; Justicia, Juan Bautista Mahiques, de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de Interior, Diego Santilli; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Salud, Mario Lugones, de Defensa, Carlos Presti; y de Desregulación Federico Sturzenegger.

Milei se mostrará el sábado con Adorni en Rosario

Milei será recibido el sábado en Rosario por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente Pablo Javkin.

En la zona del Monumento a la Bandera (recientemente restaurado) se espera un estricto operativo de seguridad. Los controles arrancarán desde temprano ya que se espera que el acto sea masivo.

Javier Milei dará un discurso el sábado en Rosario acompañado por Adorni.

Es que a continuación de los discursos de Milei y de Pullaro, las autoridades locales invitan a una fiesta popular abierta al público con varias actividades.

Para Milei será también su regreso a la ciudad de Rosario después del faltazo del 2024, cuando celebró la fecha patria en el Campo Argentino de Polo, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

En la previa a su llegada al polo agroexportador con Adorni será clave también el jueves 18, cuando se termina la conciliación obligatoria que dictaminó el Gobierno en el marco del conflicto por la paritaria de los trabajadores aceiteros, sector fuerte y en medio de la cosecha récord que advierte con un paro.