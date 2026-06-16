El Gobierno busca que el caso Adorni no condicione su agenda legislativa y acelera contactos con las Provincias

El Gobierno de Javier Milei no quiere que el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, condicione su agenda legislativa y acelera contactos con las Provincias para obtener apoyo parlamentario con el fin de destrabar el proyecto de reforma electoral, cuyo principal eje es la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En cambio, la oposición más dura está enfocada en activar en el Congreso una moción de censura para remover al ministro coordinador, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

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El ministro del Interior, Diego Santilli, tiene previsto recibir este martes en la Casa Rosada a los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) en encuentros separados.

Los reuniones forman parte de una estrategia que el funcionario nacional despliega desde hace semanas para construir consensos con mandatarios de distintos espacios políticos y sondear el margen real de apoyo con el que cuenta el oficialismo.

La búsqueda de acuerdos se volvió en los últimos días relevante porque la reforma electoral permanece empantanada por las diferencias que existen entre los libertarios y parte de los bloques dialoguistas sobre la reforme laboral. Hay resistencia principalmente a la eliminación de las PASO.

Santilli ya se reunió con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien respaldó luego públicamente la quita de las PASO.

Además, el ministro del Interior recibió al mandatario catamarqueño Raúl Jalil, quien después del encuentro con el funcionario nacional sostuvo que "las internas deben resolverse dentro de los partidos", lo que fue interpretado en el oficialismo como una señal favorable a la propuesta.

Detalles sobre la construcción de apoyos





La agenda de Santilli también incluyó conversaciones con el Rolando Figueroa (Nequén), Gustavo Sáenz (Salta) y otros gobernadores.

El recibimiento de Melella en la Casa Rosada previsto para este martes agrega un componente político particular, ya que ese mandatario mantiene una relación distante con el Ejecutivo nacional.

Melella representa uno de los sectores opositores con los que el oficialismo ahora procura intensificar las conversaciones institucionales.

Según se había informado, Santilli se reuniría desde las 10 con Zdero, desde las 15 con Orrego y desde las 16 con Melella.