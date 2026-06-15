Javier Milei no suelta a Manuel Adorni y resalta en redes que "el líder no puede castigar ante la menor duda"

"Si el líder, ante la menor duda, castiga a un colaborador, el mensaje que le da al resto es: 'No hagan nada, no tengan iniciativas, no se equivoquen, porque serán castigados". Así es la frase que reposteó el presidente Javier Milei en respaldo al jefe de gabinete Manuel Adorni en la red social X.

Es el segundo mensaje de apoyo luego de que el funcionario al que investiga la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, presentara finalmente su declaración jurada de bienes y de que explicara en una entrevista televisiva como encontró el pendrive en su casa con bitcoins equivalentes a 500 mil dólares.

Milei hizo propias hoy las palabras publicadas por la diputada nacional Lilia Lemoine, una de las pocas dirigentes de La Libertad Avanza que defiende todavía públicamente a Adorni, a diferencia de la actitud de los ministros.

Lilia Lemoine refuerza la defensa de Manuel Adorni.

En esta ocasión, Lemoine también había tomado la idea de un usuario militante de Milei. "El viejo Libertario". La diputada posteó en X la frase y agregó "Tal cual" al descargo de ese usuario.

"Y DALE CON ADORNI", arranca el texto de la reconocida cuenta virtual que suele difundir ideas, agenda y mas sobre Milei y su gobierno. El Presidente de la Nación le dio aval con un reposteo.

Comparación de Adorni con "los kukas" que reposteó Milei

El mensaje reposteado por Milei sobre Adorni dice: "Entendamos algo: todo eso, y si querés multiplicalo por 1.000, igual no llega a la altura de la más decente de las actitudes de los kukas. ¿Algo de esto lo convierte en culpable? No, en absoluto. ¿ Todo esto lo convierte en un blanco perfecto para sus excolegas? SIN DUDAS. Resumiendo: Adorni te puede gustar muchísimo, mucho, un poco o nada, pero sus cuestiones, hasta que la Justicia no diga lo contrario, NO SON DELITO".

El mensaje resaltado por Milei y Lemoine destaca la "lealtad" del mandatario nacional y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con Adorni.

Al final, cierra: "Y para los que dicen: "Igual Milei debería correrlo". Creo que nunca lideraron un equipo, y si alguna vez lo hicieron, habrán tenido más detractores que colaboradores. ¿Por qué? Porque si sos un líder positivo y pretendés que tus colaboradores se jueguen por vos, el líder debe jugarse y defender a sus colaboradores. Si el líder, ante la menor duda, castiga a un colaborador, el mensaje que le da al resto es: "No hagan nada, no tengan iniciativas, no se equivoquen, porque serán castigados"".

Mientras tanto, Adorni afrontaraa un escenario complejo en el Congreso las próximas semanas, donde la oposición tanteará si están los votos para una moción de censura.

El camino parlamentario para impulsar la expulsión de Adorni del cargo en el Poder Ejecutivo Nacional es largo ya que necesitaría el voto mayoritario de ambas Cámaras. Por lo pronto, avanzan las negociaciones para la interpelación.