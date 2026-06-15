Arranca el juicio por Loan: quiénes son los 17 acusados por su desaparición en Corrientes

A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, este martes comienza en Corrientes el juicio por su presunta sustracción y ocultamiento, en el que se espera que las defensas de los acusados planteen distintas nulidades con el objetivo de frenar el proceso antes de que avance.

Una de las representantes legales de la querella, María Belén Russo Cornara, expresó la expectativa de la familia ante el inicio del debate: "Estamos ansiosos. Mañana será una jornada intensa y extensa porque es el movimiento fuerte de los defensores, ya que van a presentar todas las nulidades que puedan".

Sigue el misterio por la desaparición de Loan Danilo Peña.

El juicio arrancará a las 9 con audiencias los días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio. Luego, el debate continuará todos los miércoles y jueves, un esquema que generó cuestionamientos por lo espaciado del cronograma, aunque desde la organización explicaron que debieron readecuar la agenda para que el proceso pudiera comenzar lo antes posible.

Las audiencias se desarrollarán en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, donde se dispondrá un amplio perímetro de seguridad. El expediente llega a esta instancia con más de 90 cuerpos y alrededor de 900 páginas de pruebas, producto de la acumulación de ambas causas.

El Tribunal Oral Federal que llevará adelante el debate está integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte -de Formosa- y Simón Pedro Bracco -de Río Negro-.

Los acusados de la causa principal

En la causa madre serán juzgadas siete personas por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan: su tía, Laudelina Peña; el esposo de esta, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica del Carmen Millapi y su marido, Daniel "Fierrito" Ramírez.

La investigación paralela: diez imputados por encubrimiento

Por la causa derivada, que investiga un presunto encubrimiento y desvío de la pesquisa original, serán sometidas a juicio otras diez personas: Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

El debate oral buscará establecer las responsabilidades de cada uno de los 17 acusados y reconstruir qué ocurrió con Loan, cuyo paradero sigue siendo un misterio a dos años de su desaparición.