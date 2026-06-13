Caso Loan Peña: la fiscal apuntó contra el entorno del nene y no descarta que esté con vida

A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña y a pocos días de comenzar el juicio oral y público, la fiscal general Tamara Pourcel descartó que el menor se haya extraviado por un accidente propio en el paraje El Algarrobal, localidad de 9 de Julio, Corrientes.

Por el contrario, sostuvo formalmente la hipótesis criminal de que el niño fue sustraído mediante una operación planificada que responde a la lógica del crimen organizado. Ante la consulta sobre el paradero actual, la funcionaria dijo que no descarta que el menor siga con vida.

Loan Danilo Peña está desaparecido desde el 13 de junio de 2024.

La desaparición de Loan

El hecho investigado ocurrió el 13 de junio de 2024, en el marco de un almuerzo familiar en la vivienda de la abuela del menor, Catalina. Según la reconstrucción, el plan delictivo se ejecutó en la denominada "zona cero", que abarca la casa de la anciana y un naranjal lindante.

En ese perímetro geográfico, los captores aprovecharon una ventana de tiempo crítica para quitar al nene de la custodia de su padre sin dejar rastros inmediatos, un escenario que requirió una coordinación previa entre los involucrados.

Entre los sospechosos están Antonio Benítez y Laudelina Peña, tíos de la víctima, junto al matrimonio compuesto por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, además de los imputados bajo prisión preventiva Daniel Ramírez y Mónica Millapi, todos investigados por haber facilitado o ejecutado las maniobras de captación y ocultamiento. "Esperamos que alguno de ellos se pueda quebrar. Estamos seguros de que saben qué pasó con Loan", expresó la fiscal.

La hipótesis del Ministerio Público se sustenta en pruebas científicas clave, destacándose las pericias odoríferas realizadas con perros rastreadores entrenados. Estos animales marcaron de forma positiva el rastro biológico de Loan en el interior de la camioneta de Pérez y Caillava, así como en un automóvil Ford Ka rojo bajo sospecha.

A estos indicios fundamentales se acoplan los registros de antenas telefónicas y las severas inconsistencias discursivas detectadas en las primeras declaraciones testimoniales de los imputados.

Mientras tanto, el caso continúa bajo análisis estricto en la fiscalía de Goya, donde el equipo judicial aguarda con expectativa las audiencias del debate oral.