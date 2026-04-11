Caso Loan Peña: confirmaron fecha para el comienzo del juicio por desaparición del niño correntino

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña (ocurrida el 13 de junio de 2024), la Justicia correntina confirmó la fecha del comienzo del juicio por la sustracción del niño de 6 años que fue visto por última vez en la localidad de 9 de Julio.

Fuentes judiciales indicaron que la fecha de inicio del juicio será el próximo 16 de junio, o sea, tres días después de que se cumpla el segundo aniversario de la desaparición del menor.

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En tanto, por la sustracción y ocultamiento del niño están imputados en la causa la tía del niño, Laudelina Peña; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex marino Carlos Guido Pérez; el comisario Walter Maciel; Bernardino Antonio Benítez; Mónica del Carmen Millapi y Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez.

Otras 10 personas llegan a juicio por los delitos de manipulación de testimoniales, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Las audiencias se desarrollarán en el Tribunal Oral Federal de Corrientes y serán presididas por el juez Fermín Cerolini.

Inspección en el campo

Fuentes judiciales confirmaron que el debate se iniciará a las 9 de la futura jornada en la sala de audiencias del tribunal y tendrá una modalidad de jornadas alternadas, con instancias los martes, miércoles y jueves, y en semanas siguientes, miércoles y jueves.

El acceso del público estará condicionado por la capacidad de la sala, aunque el desarrollo será transmitido online. En la causa intervendrán la querella representada por los padres del niño, María Noguera y José Peña, el Ministerio Público Fiscal encabezado por Carlos Schaefer junto a la fiscal adjunta Tamara Pourcel, y las defensas de los 17 acusados.

Por otra parte, el 19 de mayo, la Justicia correntina realizará una inspección ocular en el campo de Catalina Peña, abuela de Loan, que incluirá un recorrido al naranjal y donde se encontró el botín del niño.

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