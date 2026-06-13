A dos años de la desaparición de Loan Peña: las preguntas que siguen sin respuesta y el juicio que busca esclarecer el caso

Loan Danilo Peña desapareció hace exactamente dos años y las respuestas no aparecen. El niño tenía apenas 5 años cuando fue visto por última vez durante un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio. Desde entonces, no hubo rastros concretos sobre su paradero y las preguntas centrales siguen abiertas: qué pasó con Loan, quiénes saben la verdad y dónde está.

La fecha encuentra a la causa en un momento clave. En los próximos días comenzará el juicio oral que sentará en el banquillo a 17 acusados y que podría convertirse en la mejor oportunidad para intentar reconstruir lo ocurrido aquella tarde del 13 de junio de 2024.

Dos años después, la gran incógnita sigue siendo la misma: ¿Qué pasó con Loan?

La reconstrucción judicial indica que Loan había ido junto a su padre, José Peña, a un almuerzo en la casa de su abuela Catalina. Tras la comida, un grupo de niños y algunos adultos se dirigieron hacia un naranjal ubicado a varios minutos de caminata de la vivienda. La Justicia fijó la desaparición del niño en una ventana horaria comprendida entre las 13.52, cuando fue fotografiado caminando hacia ese sector, y las 14.25, cuando se registró una comunicación telefónica entre dos de los involucrados en la causa.

La alarma se activó recién más de una hora después. A las 15.26 se comunicaron con la madre del niño para informarle que no podían encontrarlo y la Policía llegó al lugar alrededor de las 16.30.

¿Dónde está Loan Peña?

Desde entonces, la investigación atravesó múltiples hipótesis. Trata de personas, accidente, encubrimiento, homicidio y desaparición forzada fueron algunas de las teorías que aparecieron durante estos dos años. Sin embargo, ninguna logró explicar de manera concluyente qué sucedió con el pequeño.

Un juicio que espera esclarecer dudas

La causa principal mantiene detenidas a siete personas acusadas por la presunta sustracción y ocultamiento del menor. Entre ellas se encuentran familiares, allegados y el entonces comisario de 9 de Julio, Walter Maciel. Según la acusación, Loan habría sido apartado de la custodia de su padre mediante la excusa de ir a buscar naranjas junto a otros niños.

Uno de los elementos más llamativos del expediente es que la principal prueba material continúa siendo un botín de fútbol que Loan llevaba puesto el día de su desaparición. La investigación sostiene que el calzado fue colocado deliberadamente en un lodazal y hallado al día siguiente en circunstancias que despertaron numerosas sospechas.

A lo largo de estos dos años también surgieron declaraciones contradictorias, testimonios que luego fueron desmentidos y acusaciones de encubrimiento. Uno de los episodios más resonantes fue la versión aportada por Laudelina Peña, tía del niño, quien llegó a sostener que Loan había sido atropellado accidentalmente y que luego su cuerpo fue ocultado. Más tarde, esa misma versión fue relativizada y puesta en duda dentro de la propia investigación.

Además de los siete acusados principales, otras diez personas serán juzgadas por presuntamente haber desviado y entorpecido la investigación. Entre ellas figura Nicolás Soria, conocido como "El Americano", acusado junto a otros colaboradores de haber impulsado pistas falsas y maniobras que complicaron la búsqueda de la verdad.

El juicio contará con la declaración de alrededor de cien testigos y se estima que se extenderá durante varios meses. Allí se analizarán nuevamente cada uno de los movimientos, llamados telefónicos, testimonios y pruebas recolectadas desde junio de 2024.



