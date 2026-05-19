Juicio por Loan: recorrieron el naranjal donde desapareció el nene a un mes del debate oral

A un mes del inicio del juicio oral, el Tribunal Federal de Corrientes realizó una inspección ocular en los lugares donde fue visto por última vez Loan Danilo Peña.

El recorrido arrancó a las 10 en la casa de su abuela Catalina, en la localidad de 9 de Julio, y tuvo su punto central en el naranjal de El Algarrobal, donde el nene desapareció.

El objetivo fue que los jueces vean con sus propios ojos el terreno del caso. "Queremos conocer estos lugares, observar, percibir qué fue lo que pasó. Medir tiempos y todas las dimensiones geográficas", explicaron fuentes judiciales.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) también quiso sumar precisión territorial a las futuras declaraciones de imputados y testigos. Los 13 testigos que participaron no brindaron declaraciones formales, pero les tomaron juramento por las manifestaciones que realizaron durante el recorrido.

Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en la provincia de Corrientes (Archivo).

La inspección incluyó cuatro lugares centrales del expediente: la casa de la abuela Catalina, el naranjal donde se perdió el rastro de Loan, el Hotel Despertar del Iberá -donde se alojaron los primos del nene- y la zona donde se halló el botín, presuntamente plantado por el excomisario Walter Maciel.

Quiénes van a juicio y por qué

El debate oral comenzará el próximo mes con siete acusados por sustracción y ocultamiento de Loan: María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel "Fierrito" Ramírez y el excomisario Walter Maciel.

Un segundo grupo de diez personas -entre ellos Federico Rossi Colombo y Nicolás Soria- está imputado por entorpecimiento de la investigación y falso testimonio. Según la acusación, se habrían hecho pasar por integrantes de la Fundación Dupuy para interferir en el caso.

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