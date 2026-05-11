Dictaron prisión preventiva para un abogado del caso Loan por la desaparición de otro niño

El Tribunal de Revisión de Mercedes, provincia de Corrientes, dictó la prisión preventiva para el abogado José Codazzi en la causa por la desaparición de un niño. Se trata de un letrado que ya había estado bajo la lupa en el caso Loan Peña.

La Justicia impugnó el arresto domiciliario que había resuelto el juez de Garantías de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos. De esta manera, el imputado volverá a estar tras las rejas.

La resolución fue tomada por unanimidad por los magistrados Carlos Antonio Martínez, Enrique Eduardo Deniri y Jorge Alberto Esper durante una audiencia virtual celebrada este lunes.

El tribunal dio lugar a la impugnación del fiscal Mosquera y rechazó además el pedido de suspensión de la matrícula de Codazzi.

José Codazzi. El abogado

Codazzi había sido detenido a 24 horas del inicio de la búsqueda del niño y en su declaración había confirmado que trasladó al padre y a su hijo desde Esquina hasta el municipio de San Isidro, en Goya. El juez Vallejos había resuelto inicialmente que cumpliera arresto domiciliario con tobillera electrónica, medida que el tribunal revocó.

El vínculo con el caso Loan

Codazzi ya había sido señalado en Loan Peña, el niño desaparecido desde junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes. En esa causa, fue el abogado de Laudelina Peña, tía del menor.

El letrado había llevado a Laudelina de noche hasta una fiscalía en la ciudad de Corrientes para que declarara en el fuero provincial y señalara que la desaparición del pequeño había ocurrido tras un accidente de auto.