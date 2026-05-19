Conmoción por el caso Loan: por qué los jueces van al naranjal 700 días después de su desaparición del nene

Tras cumplirse casi dos años de la desaparición de Loan Peña, el niño que tenía cinco años cuando fue visto por último vez en el paraje correntino de El Algarrobal el 13 de junio de 2024, la justicia local realizará una inspección ocular en el sitio.

Fuentes judiciales informaron que la medida será llevada adelante por los jueces del Tribunal Oral Federal y contará con la presencia de uno de los siete procesados: Bernardino Antonio Benítez (39), el tío político del chico y que permanece alojado en la cárcel federal de Resistencia.

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En tanto, desde la Fiscalía Federal adelantaron que seis procesados viajarán hasta 9 de Julio para participar de la medida judicial, pese a que el tribunal mantiene su decisión de permitir la intervención de sólo dos de ellos durante el juicio. Esa medida fue recurrida y es inminente un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal.

Desde el tribunal notificaron a los fiscales, querellantes y defensores que la inspección "tiene la finalidad exclusiva de que los jueces tomen conocimiento personal y directo de los lugares en que habrían acaecido las distintas fases de los hechos traídos a juicio".

¿Porqué viajan los jueces al lugar?

Por otra parte, los magistrados dijeron que realizarán el recorrido que va desde la vivienda de la abuela Catalina Peña hasta el naranjal, una tapera que está a 600 metros de donde Loan compartió el almuerzo comunitario con su papá, familiares y amigos de la dueña de casa.

Posteriormente todos se desplazarán hasta el lugar donde fue "plantado" uno de los botines que ese día llevaba puesto Loan. El calzado fue hallado al día siguiente por Laudelina Peña (pareja de Benítez) y su hija Macarena.

Bernardino Benítez estará presente este martes en el naranjal (Archivo).

Los investigadores concluyeron que fue colocado en ese lugar para sostener la hipótesis de que el chico se había perdido en una zona de montes, pastizales y lagunas cuando intentaba retornar solo desde el naranjal a la casa de su abuela.

La tercera escala de la comitiva será en el hotel Despertar del Iberá, en la zona urbana de 9 de Julio. Allí fueron trasladadas Camila Núñez y Macarena Peña junto a algunos chicos que el 13 de junio habían participado de la excursión al naranjal próximo a la casa de Catalina.

Las jóvenes fueron cooptadas por un grupo de personas que desembarcaron en 9 de Julio con la finalidad de desviar o al menos entorpecer la investigación judicial.

Otro procesado en el caso Loan

Por esas maniobras la Justicia Federal procesó a varias personas, entre ellas Nicolás Gabriel Soria, "El Americano", un personaje que aseguraba pertenecer a Interpol y organismos de inteligencia norteamericanos pero apenas tenía un carnet de conducir expedido en Miami.

En una resolución que ya fue comunicada a defensores, querellantes y la Fiscalía, el tribunal dejó en claro que "las personas convocadas como testigos, tuvieron actuación en los lugares a inspeccionar, durante el tiempo de los sucesos, y han sido citados al único efecto de que coadyuven a los magistrados en el conocimiento de aquellos".

"Como están citados para deponer como testigos durante el transcurso de la audiencia de debate oral y público, oportunidad en que las partes tendrán la más amplia facultad para interrogarlos, no podrán hacerlo durante el transcurso de esta inspección ocular", agregaron.

Colaboración de la policía

Los jueces delegaron en Gendarmería la custodia del perímetro en la zona de El Algarrobal, con expresas instrucciones para evitar la presencia de curiosos o medios de prensa durante la inspección. Además, se pidió la colaboración de la Policía de Corrientes para el cierre de calles en inmediaciones del hotel de 9 de Julio pero con "la mínima afectación posible del tránsito y movimiento peatonal".

La fiscal adjunta Tamara Pourcel sostuvo que la medida no es una reconstrucción de hechos, sino "una reproducción secuencial de lo que pasó" con la finalidad de "tener una percepción y observación de dónde fueron los lugares y tratar de determinar ciertos tiempos y distancias".

Fecha de inicio del juicio

Por otra parte, el 16 de junio, el tribunal comenzará a juzgar a Bernardino Antonio Benítez (39), Laudelina Peña (47), María Victoria Caillava (54), Carlos Guido Pérez (64), Mónica del Carmen Millapi (37), Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez (51); y al ex comisario Walter Adrián Maciel (45) como coautores de la sustracción de Loan, hecho que ocurrió cerca de las 14 del 13 de junio de 2024.

En forma simultánea serán juzgadas otras diez personas por el entorpecimiento de la investigación. La imputación más grave recae sobre Soria (44), quien está detenido con prisión preventiva, procesado por "privación ilegítima de la libertad, estafa calificada, encubrimiento, suministro de estupefacientes a título gratuito, atentado a la autoridad y usurpación de títulos al llevar insignias públicamente de un cargo que no ejerciere".

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