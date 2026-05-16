Automovilista atropelló a dos hombres y uno de ellos murió: se dio a la fuga y es buscado intensamente

La Autopista Perito Moreno fue el epicentro fatal de un siniestro que involucró a dos vehículos, ya que un hombre de 41 años murió y un joven de 19, que se encuentra internado en el hospital Piñero, fueron embestidos por una camioneta. Tras el siniestro, este último vehículo se dio a la fuga y está siendo rastreado por las cámaras de seguridad de la zona.

Fuentes policiales indicaron que el incidente ocurrió en la mañana del sábado en el peaje Parque Avellaneda de la autovía, mano a Provincia, cuando las víctimas, oriundas de la localidad bonaerense de Bavio, se bajaron de una camioneta Toyota Hilux en la que se trasladaban por un supuesto desperfecto mecánico, y fueron chocadas por otro rodado igual.

En tanto, el impacto fue de tal magnitud que el hombre de 41 años quedó tendido sobre la calzada en estado crítico, por lo que el personal médico que acudió al lugar, constató que se encontraba en paro cardiorrespiratorio.

Sin embargo, a pesar de las maniobras de reanimación realizadas en el sitio, se confirmó su fallecimiento. En tanto, el joven de 19 años fue trasladado de urgencia al Hospital Piñero con diagnóstico de politraumatismos y permanece bajo atención médica.

Escape de conductor

Por otra parte, uno de los aspectos más graves del caso es que el conductor involucrado no se detuvo a asistir a las víctimas y escapó por la autopista, lo que configura el delito de abandono de persona, agravado por el resultado fatal.

Las autoridades trabajan para identificar al responsable mediante cámaras de seguridad y registros del peaje, una herramienta clave en este tipo de investigaciones. En tanto, el hecho generó demoras en la circulación, ya que el tránsito fue parcialmente restringido para permitir el trabajo de peritos y equipos de emergencia.

La investigación busca determinar si hubo imprudencia, exceso de velocidad o falta de señalización adecuada por parte de las víctimas al momento de descender del vehículo. La causa quedó en manos de la Justicia, que intentará esclarecer las circunstancias exactas del hecho y dar con el conductor prófugo.

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