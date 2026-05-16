Fuerte choque en San Cristóbal: un auto embistió a otro y se investiga si uno de ellos cruzó el semáforo en rojo

La mañana de sábado dejó el saldo de varios siniestros viales, entre los cuales uno que tuvo lugar en el barrio porteño de San Cristóbal, en donde dos rodados chocaron. Aunque no hubo heridos por el hecho, la policía investiga si uno de los rodados pasó en semáforo rojo.

Fuentes policiales informaron que el choque tuvo lugar pasadas las 6 de este sábado en el cruce de las calles Carlos Calvo y 24 de Noviembre, lugar donde un Fiat Uno rojo impactó a un Chevrolet blanco, que sufrió serios destrozos en su costado derecho, mientras que el primero tuvo un fuerte impacto en la parte delantera.

La reconstrucción del episodio indica que el Fiat iba por Carlos Calvo y, por causas que se investigan, impactó al Chevrolet, y no se registraron heridos más allá de que se hizo presente en el lugar una ambulancia del SAME.

En tanto, al joven conductor (unos 25 años) que iba a bordo del Fiat se lo vio consternado por la situación a diferencia del otro hombre. Además la policía realizó el acto correspondiente y hasta ese momento no se había hecho el test de alcoholemia.

Interrupción del tránsito

Por otra parte, el tránsito se vio interrumpido en ambas calles, por lo que la policía pidió a los conductores que circulen por otra zona. Además, la zona no cuenta con cámaras de la Ciudad, pero sí de ciertas viviendas particulares, por lo que los efectivos pedirán las imágenes para saber quién tuvo la responsabilidad del siniestro.

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