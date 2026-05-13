Trágico accidente en Villa Luro: una mujer murió al chocar su auto contra un árbol

Un trágico accidente ocurrió en el barrio porteño de Villa Luro, en donde una mujer de unos 30 años chocó su automóvil contra un árbol por causas que son investigadas y falleció.

Fuentes policiales informaron que el terrible suceso ocurrió en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Gaona, cuando la conductora colisionó contra un árbol en una plazoleta.

Si bien que aún no se conocen las causas que ocasionaron el choque, trascendió que el vehículo iba a alta velocidad, mientras que al lugar arribaron médicos del SAME que constataron el deceso de la mujer, cuyos datos filiatorios no fueron informados.

En tanto, en la zona trabajaba personal de la Policía de la Ciudad junto al equipo científico para establecer cómo ocurrió el trágico accidente.

Tránsito congestionado en la zona





El tránsito en la zona de las avenidas Juan B. Justo y Gaona se encontraba parcialmente restringido, por lo cual la recomendación para conductores era evitar la zona mientras se realizaban las tareas de remoción del vehículo y peritajes técnicos.

La causa quedó a disposición de las autoridades judiciales pertinentes, quienes esperan los resultados de la autopsia y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, para esclarecer si hubo otro vehículo involucrado o si se trató de una falla mecánica o humana.

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