Trágico accidente en Río Negro: un hombre murió tras un choque frontal entre dos autos

Un impactante choque se produjo en la provincia de Río Negro, en donde dos autos impactaron de frente en la Ruta Nacional 22 y el saldo fue de una persona muerta y tres heridas.

Fuentes policiales informaron que el siniestro ocurrió a la altura del barrio Colonia Fátima de Cervantes, minutos después de las 10.30 del jueves en el kilómetro 1165 de esa traza y movilizó a personal policial, de bomberos y del área de salud.

La fuerte colisión se registró entre un Ford Focus que circulaba de oeste a este y un Peugeot 307 que iba en sentido contrario, y en cada vehículo viajaban dos personas. En el primero se encontraban O.M. y M.B., oriundos de Cervantes; en el segundo la conductora C.S.R. y J.L.O.

El conductor del Focus, O.M., un hombre de 60 años, murió en el acto, mientras que los tres ocupantes restantes fueron trasladados de urgencia al hospital Francisco López Lima de General Roca.

Estado de los heridos

Una mujer fue ingresada intubada a quirófano para ser intervenida y, cuando terminó, quedó internada en terapia intensiva. Se trata de la sobreviviente con el estado de salud más comprometido y es la acompañante de la víctima fatal.

Una segunda mujer (conductora del Peugeot) ingresó y, tras las observaciones, se determinó que ingresara a quirófano. Permanece con un estado estable. El acompañante, tercer sobreviviente, sufrió una fractura de fémur y está fuera de peligro.

Terrible choque en la provincia de Río Negro dejó una persona muerta (Captura de video).

El tramo donde ocurrió el impacto conserva el diseño tradicional de dos carriles. Los bomberos debieron utilizar máquinas para liberar a los ocupantes que quedaron atrapados entre los hierros.

El tránsito fue interrumpido para facilitar las tareas de rescate. Al menos cuatro patrulleros custodiaron las ambulancias que ingresaron a toda velocidad por calle Mendoza hacia el hospital roquense, según consignó LM Cipolletti.

La investigación

Un elemento central para la investigación surgió de un testigo: Dagoberto Velásquez, taxista de Cervantes, quien presenció la colisión cuando circulaba hacia General Roca con pasajeros a bordo. Tiene cámaras instaladas en su vehículo por razones de seguridad y por eso obtuvo el registro el accidente.

Las imágenes muestran una serie de sobrepasos e imprudencias previos al impacto. El taxista reconoció además que los ocupantes de los vehículos eran vecinos conocidos de su localidad.

La Fiscalía tomó intervención en el caso y el Gabinete de Criminalística realizó las pericias correspondientes en el lugar del hecho. El Ministerio Público Fiscal ordenó las primeras medidas de prueba para determinar cómo ocurrió el impacto y si existieron responsabilidades penales de alguno de los conductores.

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