Violento choque en Quilmes Oeste: rescatan a dos personas y asisten a cuatro menores

Un violento choque múltiple se registró este sábado por la noche en Quilmes Oeste y dejó como saldo seis personas afectadas, entre ellas cuatro menores de edad. El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Smith y Madame Curie, donde debieron intervenir Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y personal del SAME.

Según relataron testigos, el hecho se produjo alrededor de las 20:50, cuando un Volkswagen Vento que circulaba por Madame Curie "a muy alta velocidad" no habría frenado al llegar al cruce con avenida Smith. Como consecuencia, impactó violentamente contra una Chevrolet Meriva que transitaba por la avenida.

A raíz de la colisión, dos personas quedaron atrapadas dentro de uno de los vehículos y tuvieron que ser rescatadas por los bomberos. Se trató de una mujer y un hombre, quienes fueron liberados tras un intenso operativo de emergencia.

Además, cuatro menores fueron asistidos en el lugar y permanecieron en móviles policiales a la espera de la evaluación médica del SAME. Las causas del accidente son materia de investigación.