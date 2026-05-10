Güemes vs Quilmes EN VIVO por Radio FMQ

Golpe a golpe, así llega Quilmes a esta fecha 13 de la Primera Nacional. Con un andar muy flojo, con vaivenes en el funcionamiento y muchas dudas hacia el futuro tras cuatro encuentros sin conocer la victoria.

Esta tarde se medirá frente a un Atlético Güemes de Santiago del Estero en un reducto donde el Cervecero aún no ganó, ya que el historial se repartió entre un triunfo para el local y un empate en cero.

El local llega con la necesidad de quedarse con los puntos también, ya que tuvo un muy flojo arranque y se encuentra en zona de descenso, aunque solamente a 3 unidades del QAC.

Formaciones:

Güemes: Leandro Finochietto; Axel Bordón, Óscar Venegas, Facundo Melillan, Marcelo Benítez; Milton Gerez, Gianfranco Baier, Fernando Godoy, David Véliz; Juan Sánchez Sotelo, Santiago Sala.

Quilmes: Joaquín Canadell; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Ian Rasso, Thomás Ortega; Ramiro Martínez, Agustín Bolivar, Ulises Vera; Axel Batista; Agustín Lavezzi, Alexis Domínguez.

Árbitro: Nelson Sosa

Goles:

Estadio: Jiya Miranda