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Domingo, 10 de mayo de 2026

Güemes vs Quilmes EN VIVO por Radio FMQ

Quilmes necesita recuperarse y comenzar a hilvanar unaa buena racha de victorias para meterse en la conversación. Enfrente estará Güemes, con un flojo andar en esta zona B. Prendete a la transmisión con el equipo de Adrián Di Blasi.

Golpe a golpe, así llega Quilmes a esta fecha 13 de la Primera Nacional. Con un andar muy flojo, con vaivenes en el funcionamiento y muchas dudas hacia el futuro tras cuatro encuentros sin conocer la victoria.

Esta tarde se medirá frente a un Atlético Güemes de Santiago del Estero en un reducto donde el Cervecero aún no ganó, ya que el historial se repartió entre un triunfo para el local y un empate en cero.

El local llega con la necesidad de quedarse con los puntos también, ya que tuvo un muy flojo arranque y se encuentra en zona de descenso, aunque solamente a 3 unidades del QAC.

Formaciones:

Güemes: Leandro Finochietto; Axel Bordón, Óscar Venegas, Facundo Melillan, Marcelo Benítez; Milton Gerez, Gianfranco Baier, Fernando Godoy, David Véliz; Juan Sánchez Sotelo, Santiago Sala.

Quilmes: Joaquín Canadell; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Ian Rasso, Thomás Ortega; Ramiro Martínez, Agustín Bolivar, Ulises Vera; Axel Batista; Agustín Lavezzi, Alexis Domínguez.

Árbitro: Nelson Sosa

Goles:

Estadio: Jiya Miranda

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