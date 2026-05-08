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Viernes, 8 de mayo de 2026

Suspenden ramales del Tren Roca por obras: cuándo y los servicios afectados

La afectación se produce debido a trabajos de renovación de vías que se ejecutan en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

Redacción FMQ

Trenes Argentinos informa que los trenes de los ramales Constitución-La Plata y Constitución-Bosques por vía Quilmes estarán interrumpidos, este domingo 10 de mayo. La afectación se produce debido a trabajos de renovación de vías que se ejecutan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional. 

La intervención se producirá entre las estaciones Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y Sarandí, donde se llevará adelante una renovación estructural de la infraestructura de vía, mediante el uso de maquinaria pesada, trenes de trabajo y equipos de nivelación y alineación. 

Las tareas contemplan el reemplazo de 24 barras de riel de 18 metros, soldadura aluminotérmica, tratamiento de fijaciones y regulación de luces en el citado sector. Para la correcta y segura ejecución de obras será necesario interrumpir el sistema de alimentación eléctrica aérea, lo que imposibilita la circulación normal de trenes en el sector. 

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