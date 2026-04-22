Tragedia en el Tren Roca: dos muertes en menos de 12 horas en Quilmes

Dos personas fallecieron en menos de 12 horas en distintos episodios ocurridos sobre las vías de la Línea Roca, en Quilmes, generando conmoción entre los usuarios y fuertes interrupciones en el servicio ferroviario.

El primero de los hechos tuvo lugar el martes por la noche en la estación Quilmes. Según informaron fuentes ferroviarias, un hombre se arrojó a las vías minutos antes de las 21, justo cuando una formación con destino a La Plata ingresaba al andén. La víctima murió en el acto como consecuencia del impacto, lo que obligó a interrumpir momentáneamente la circulación y activar el protocolo de emergencia en la zona.

Horas más tarde, ya en la mañana del miércoles, se registró un segundo episodio fatal en el paso a nivel de la calle Las Heras. Allí, alrededor de las 6, una joven fue embestida por una formación que circulaba en sentido de Quilmes hacia Bernal. De acuerdo al testimonio del maquinista, la mujer se encontraba detenida sobre las vías y, pese a que se accionó la bocina en reiteradas ocasiones, no respondió a las advertencias.

Este segundo hecho provocó demoras significativas en el servicio de la línea, afectando a miles de pasajeros en el inicio de la jornada laboral. Personal policial y equipos de emergencia trabajaron en el lugar, mientras se realizaban las pericias correspondientes para determinar las circunstancias de lo ocurrido.